Fiorello: “Mi piacerebbe fare un varietà la domenica pomeriggio quando Mara Venier lascerà Domenica In” Rosario Fiorello in una diretta Instagram svela un’idea che gli è venuta ultimamente. Gli piacerebbe prendere il posto di Mara Venier a Domenica In, “quando Mara non avrà più voglia”, con un varietà spettacolo: “Farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio con scenografie pazzesche, balletti, canzoni, ospiti, duetti, super ospitoni”, le parole. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

In una diretta Instagram notturna insieme a Fabrizio Biggio, Rosario Fiorello ha rivelato di avere in mente un'idea per il post Domenica In. Lo showman, dopo la chiusura di VivaRai 2 lo scorso anno, raccontò la sua volontà di ritornare in tv solo con una nuova idea: in diretta, sui social, ha rivelato di aver pensato a un programma per la domenica pomeriggio, un format differente da quello proposto da Mara Venier.

Le parole di Rosario Fiorello

Rosario Fiorello in diretta Instagram ieri sera ha commentato il successo di Viva Rai 2, lo show andato in onda fino all'anno scorso su Rai 2 e in radio, spiegando il motivo per il quale ha deciso di chiudere il programma e fermarsi per un anno: "Chi ha un successo se lo tiene, noi cerchiamo di cambiare. Di Viva Rai 2 abbiamo fatto due edizioni, ma avremmo potuto fare altre otto edizioni per come stava andando. Abbiamo preferito fermarci un anno, adesso siamo in radio, ci stiamo rilassando in attesa di un'altra idea. La radio si fa per divertirsi e li vengono le idee". Lo showman già aveva spiegato di aver voglia di cose nuove, e che sarebbe tornato soltanto con una bella idea. Così ha continuato:

Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia. La domenica si possono fare belle cose, hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo. La domenica quasi quasi mi piacerebbe.

L'idea di Fiorello per la domenica pomeriggio in Rai: "Un varietà con ospiti e duetti"

La sua idea è un format differente da quello condotto da Mara Venier. "Lei l'ha fatto alla Mara Venier con le interviste, io non sono capace" ha commentato prima di spiegare, nel dettaglio, cosa ha in mente: "Io devo fare spettacolo, farei il grande varietà del sabato sera, ma la domenica pomeriggio con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, canzoni, ospiti, duetti, super ospitoni. Ci dobbiamo sbrigare, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto", ha concluso.