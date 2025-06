video suggerito

Mara Venier chiama in diretta Aurelio De Laurentiis al Peppy Night, la reazione del presidente del Napoli Mara Venier telefona in diretta a De Laurentiis durante il Peppy Night: "Non mandare via Tommy Starace". Il divertente siparietto tra la conduttrice, Peppe Iodice e il presidente del Napoli.

La televisione regala sempre sorprese, ma quando Mara Venier decide di fare una telefonata in diretta ad Aurelio De Laurentiis per salvare il posto di lavoro dello storico magazziniere del Napoli, il risultato è pura gold television. È successo durante il Peppy Night di Peppe Iodice, una serata speciale per festeggiare il quarto scudetto del Napoli in diretta su Canale 21 dall'Arena Flegrea. È stata una serata che ha mescolato tifo, nostalgia e quella spontaneità che solo la tv napoletana sa regalare.

La telefonata che ha spiazzato il patron del Napoli

"Pronto, Aurelio? Stai dormendo?". Mara Venier non è mai stata una che gira intorno alle questioni, e anche stavolta ha preso il toro per le corna. Dall'altra parte del telefono, un De Laurentiis colto di sorpresa: "No, sono in macchina tornando da Napoli". La conduttrice di Domenica In, con Peppe Iodice e la preziosa spalla Francesco Mastrandrea che suggerivano cosa dire, aveva un obiettivo preciso: convincere il presidente azzurro a non mandare in pensione Tommaso Starace, il magazziniere che per decenni ha rappresentato l'anima popolare del Napoli dietro le quinte. "Sono qui a fare la festa con tutti quelli del Napoli! Tu devi far rimanere Tommaso Starace", ha insistito la Venier, mentre tutta l'Arena Flegrea impazziva tra applausi e cori al patron.

"Ma dove sei da Gigi D'Alessio?"

La confusione iniziale di De Laurentiis ha regalato un momento di pura comicità involontaria. "Ma dove sei da Gigi D'Alessio?", ha chiesto il patron, pensando che Mara fosse al concerto che il cantante stava tenendo al San Paolo. Un equivoco che ha strappato sorrisi in studio e ha reso ancora più surreale una situazione già di per sé esilarante. Ma al centro della gag c'era lui, Tommaso Starace, lo storico magazziniere del Napoli che ha raggiunto l'età pensionabile e che il prossimo anno dovrebbe lasciare la squadra. Un addio che per molti tifosi suona come la fine di un'era, considerando che Tommy ha vissuto dall'interno tutte le stagioni più belle e più difficili del club partenopeo. Per decenni ha preparato le divise dei campioni, dalle maglie di Maradona a quelle dell'ultimo scudetto, diventando un punto di riferimento silenzioso ma essenziale nell'universo azzurro.