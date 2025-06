video suggerito

Quando Mara Venier smascherò una truffa in diretta a Domenica In: "Rispose a una domanda che non avevo fatto" Mara Venier ricorda il momento in cui, nel 1997, riuscì a smascherare una truffa milionaria ai danni della Rai in diretta a Domenica In: "Il mio gruppo di lavoro lo aveva capito e decise di cambiare le domande".

A cura di Stefania Rocco

Era il 1997 quando, in diretta a Domenica In, Mara Venier riuscì a smascherare una truffa milionaria ai danni della Rai. Intervistata da Vanity Fair, la conduttrice è tornata parlare di quel momento di televisione, un momento che la accomuna a Enrica Bonaccorti che visse una situazione simile e che, come Venier, decise di denunciare pubblicamente. Nell’episodio che riguarda Mara, il tentativo di truffa si compì nel corso di un gioco a premi quando uno spettatore fornì alla conduttrice la risposta a una domanda che Venier non aveva posto.

Mara Venier: “Quel signore rispose a una domanda che non avevo fatto”

“È stato un momento molto difficile per me”, ha ricordato Venier a proposito di quel momento, “Avevo capito che c'era una truffa perché era un quiz. Avevamo raggiunto una cifra molto alta di milioni. Io non avevo capito niente ma il mio gruppo di lavoro sì”. E fu proprio il suo gruppo di lavoro a decidere di cambiare una domanda all’ultimo momento, per evitare la truffa ai danni del servizio pubblico: “All'ultimo momento mi cambiano la domanda e io facevo queste telefonate con i numeri che il notaio mi aveva dato. Faccio la domanda cambiata e dall'altra parte c'era questo signore che rispondeva alla domanda che non avevo fatto. Ho capito immediatamente che era in atto una vera truffa ai danni della mia azienda ma anche dei cittadini”.

Mara Venier: “Con la Digos cercammo di capire cos’era accaduto”

Venier, terminata la diretta, si rivolse alla Digos per cercare di comprendere quanto accaduto e smascherare i responsabili: “L'ho smascherata in diretta. Ho denunciato tutto pubblicamente e poi ricordo che siamo stati dalla Digos fino alle quattro del mattino per cercare di capire perché era accaduto tutto questo. Sono stata diretta e per certi versi coraggiosa. Lo rifarei domani mattina. Non sono cambiata”.