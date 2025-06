video suggerito

L'ira di Mara Venier per i cambi a Domenica In: "Minaccia di non andare ai palinsesti Rai" Il clima di polemiche in Rai investe anche Mara Venier. Stando a quanto riporta L'Espresso, la conduttrice avrebbe messo in discussione la sua presenza ai palinsesti del 27 giugno a Napoli a seguito di cambi sostanziali a Domenica In per la prossima stagione.

A cura di Andrea Parrella

La giornata dell'annuncio dei palinsesti Rai per la prossima stagione si preannuncia per l'azienda molto più complessa del previsto. Se l'assenza di Sigfrido Ranucci sembra essere una cosa certa – il conduttore di Report sarà a Napoli ma parteciperà solo alla manifestazione di protesta dei giornalisti – emerge anche la possibilità che un altro volto di punta possa disertare la manifestazione di lancio dei palinsesti per la prossima stagione: Mara Venier.

"Mara Venier in protesta con la Rai", cosa sta accadendo

Stando a quanto riporta L'Espresso, infatti, la conduttrice sarebbe adirata per i cambi imposti a Domenica In per la prossima stagione. Stando a quanto il settimanale fa emergere, per la trasmissione è previsto un cambio di capo autore e capo progetto, decisione che evidentemente la conduttrice, confermata per un'altra edizione alla conduzione del programma, non avrebbe digerito. È per questo che sarebbe in forse la sua presenza a Napoli per la presentazione dei palinsesti del 27 giugno.

Gabriele Corsi a Domenica In con Mara Venier

Per Domenica In si preannuncia una stagione di cambiamenti sostanziali, al netto della conferma di Mara Venier alla guida del programma. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, pare saltato il progetto di un cast corale alla conduzione con Nek e Gabriele Corsi. Il cantante, infatti, avrebbe dato forfait per dedicarsi al progetto del suo tour in giro per l'Italia, mentre sarebbe confermata la presenza di Gabriele Corsi, che dovrebbe occuparsi della parte legata al game show nello spazio di Domenica In.

Leggi anche Roberto Benigni torna su Rai 1 con un monologo dedicato a San Pietro: ecco quando

Anche Antonella Clerici in forse per la presenza ai palinsesti

Mara Venier non sarebbe il solo nome scontento. L'Espresso fa infatti sapere che anche Antonella Clerici non avrebbe gradito la decisione di spostare il suo The Voice nella serata del sabato e la stessa conduttrice non sarebbe certa della sua presenza ai palinsesti. La sensazione è che tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore.