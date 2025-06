Mara Venier ha scelto i due valletti di Domenica In: sono Gabriele Corsi e Nek

video suggerito

La prossima stagione di Domenica In prende finalmente forma. Dopo giorni di indiscrezioni, arrivano le prime conferme che raccontano di una vera e propria rivoluzione per lo storico contenitore della domenica pomeriggio di Rai 1. Mara Venier non sarà più sola alla conduzione ma affiancata da una coppia di co-conduttori fissi.

Da sola a trio: la nuova formula di Domenica In

Secondo quanto rivelato da Davide Maggio, la Direzione Intrattenimento Daytime Rai ha optato per una conduzione corale, portando due figure maschili a supportare la Venier nel suo lavoro domenicale. Una scelta che rappresenta un cambio di passo significativo per il programma, storicamente legato alla figura singola della sua conduttrice. Parliamo di due "valletti": Gabriele Corsi e Nek.

Gabriele Corsi: dall'Eurovision a Domenica In

Il primo nome confermato è quello di Gabriele Corsi, ex componente del Trio Medusa e già volto noto di Rai 1 grazie alla conduzione dell'Eurovision. La sua presenza era stata anticipata nelle scorse settimane e ora trova conferma ufficiale. Corsi rappresenta un investimento della Rai su un volto versatile e già apprezzato dal pubblico televisivo. La sua esperienza radiofonica e televisiva lo rende una scelta naturale per affiancare la Venier, portando un tocco di freschezza e ironia al programma.

Nek completa il trio: dal palco al salotto televisivo

Il secondo "valletto" sarà Nek, cantante già promosso come conduttore dopo la buoan esperienza fatta con "Dalla Strada al Palco", in coppia con Bianca Guaccero. La sua presenza era stata anticipata da Selvaggia Lucarelli e ora trova conferma. L'artista si prepara a rinnovare la sua immagine nei confronti del pubblico generalista, portando con sé ovviamente l'esperienza musicale che potrebbe certamente arricchire i contenuti della trasmissione, soprattutto nelle parti dedicate alla musica e all'intrattenimento.