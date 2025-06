Dalla strada al palco con Bianca Guaccero e Nek a rischio cancellazione: “Lui ricollocato a Domenica In”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Venerdì 27 giugno la Rai presenterà i palinsesti 2025/2026. Intanto, si rincorrono le indiscrezioni su presenti e assenti. A quanto pare, il programma Dalla strada al palco con Bianca Guaccero e Nek potrebbe essere cancellato. Intanto, il cantante e conduttore potrebbe approdare a Domenica In a partire dalla prossima stagione televisiva. Vediamo tutte le ultime indiscrezioni.

Dalla strada al palco, a rischio cancellazione il programma di Rai1

Secondo quanto sostiene Giuseppe Candela su Dagospia, il programma Dalla strada al palco sarebbe a rischio cancellazione: "La trasmissione condotta da Nek e Guaccero sarebbe sparita dalla famosa griglia". Tuttavia, il giornalista precisa anche che fino al 27 giugno non sono da escludersi sorprese e colpi di scena dell'ultimo minuto. Dunque non è detta ancora l'ultima parola. Il destino dello show è ancora in forse. Intanto, all'orizzonte per Nek sembra esserci la conduzione di Domenica In. Il conduttore potrebbe affiancare Gabriele Corsi e Mara Venier nel programma di Rai1: "Nel dubbio Nek è stato subito ricollocato nella fascia domenicale".

Nek "ricollocato" a Domenica In

Nek potrebbe essere parte della rivoluzione di Domenica In. Il cantante e conduttore, secondo DavideMaggio.it, sarà al timone della nuova edizione del programma della domenica pomeriggio di Rai1 insieme a Mara Venier e Gabriele Corsi. Secondo le ultime indiscrezioni non si tratterà di una conduzione a tre, ma ciascuno di loro si occuperà di un segmento indipendente del programma: "Domenica In 2025/2026 sarà tripartita in blocchi autonomi e, pertanto, le interazioni tra i tre co-conduttori saranno ridotte al minimo". Non resta che attendere il 27 giugno per conoscere tutti i dettagli dei palinsesti Rai della prossima stagione e scoprire quali novità ci saranno e a quali ritorni assisteremo.