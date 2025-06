video suggerito

Perché Nek avrebbe deciso di non condurre Domenica In con Mara Venier: le indiscrezioni sulla sua carriera in TV Nek non sarà alla conduzione di Domenica In con Mara Venier. Secondo le ultime indiscrezioni, il cantante e conduttore avrebbe scelto un altro programma. Venerdì 27 giugno saranno presentati i palinsesti Rai.

A cura di Daniela Seclì

Domani, venerdì 27 giugno, la Rai presenterà i palinsesti 2025/2026. Intanto, continuano le indiscrezioni sulla programmazione. Le ultime riguardano Nek. Sono tante le voci circolate sul destino del cantante e conduttore. Innanzitutto si è parlato dell'ipotesi della cancellazione del programma Dalla strada al palco. Poi, le indiscrezioni secondo le quali Nek sarebbe stato ricollocato a Domenica In. Ma ora è spuntata un'altra notizia che lo riguarda. Andiamo con ordine.

Nek, tutte le indiscrezioni sulla carriera in TV

Nei giorni scorsi, Giuseppe Candela su Dagospia ha annunciato che la trasmissione Dalla strada al palco, condotta da Nek e Bianca Guaccero, sarebbe a rischio chiusura. In attesa di una decisione definitiva sulle sorti del programma, Nek sarebbe stato ricollocato a Domenica In. Secondo DavideMaggio.it, infatti, Nek sarebbe stato scelto per condividere la conduzione con Mara Venier e Gabriele Corsi. Questo, almeno, fino a una manciata di giorni fa. Nell'ultima settimana, tutto è cambiato. Davide Maggio ha dichiarato che sarebbe saltata la partecipazione di Nek a Domenica In. Sembra che all'orizzonte per lui ci sia un altro impegno lavorativo.

Cosa farà Nek al posto di Domenica In

Secondo Affaritaliani.it, Nek avrebbe deciso di rinunciare alla conduzione di Domenica In per dare la sua disponibilità a un altro programma. L'artista avrebbe scelto di fare il giudice di The Voice Senior, programma condotto da Antonella Clerici. Secondo quanto riportato, Nek dovrebbe prendere il posto di Gigi D'Alessio. Tuttavia, il contratto non sarebbe stato ancora firmato. Dunque, non resta che attendere domani, quando si terrà la presentazione dei palinsesti Rai e sarà possibile scoprire tutte le novità della prossima stagione. Non è da escludere che ci siano dei colpi di scena.