Bianca Guaccero torna su Rai1 nei mesi estivi, quale programma condurrà e quando andrà in onda Bianca Guaccero torna su Rai1: la conduttrice ha annunciato che le è stato affidato un programma in partenza questa estate, domenica 6 luglio, di cui era già volto nelle edizioni autunnali ed estive. Ecco di cosa si tratta e quando inizia.

A cura di Elisabetta Murina

Bianca Guaccero torna su Rai1. Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle e l'esperienza al PrimaFestival al fianco di Gabriele Corsi, la conduttrice ha annunciato che le è stato affidato un programma in partenza questa estate, di cui era già volto nelle edizioni autunalli ed estive. Ecco di cosa si tratta e quando andrà in onda. Nel frattempo, lo show Dalla strada al palco che conduceva con Nek è ancora a rischio cancellazione.

Cosa condurrà Bianca Guaccero e quando andrà in onda

É stata Bianca Guaccero ad annunciare quale sarà il suo impegno televisivo nei palinsesti televisivi di Rai1. La conduttrice condurrà TecheTeche Top Ten, programma che inizierà domenica 6 luglio alle ore 20.35 (spazio solitamente riservato ad Affari Tuoi con Stefano De Martino). Lo show è nato come spin off di TecheTeche ed è dedicato alle canzoni più celebri della musica italiana, collegate tra loro da un argomento diverso ogni puntata. Anche le scorsa edizioni, una l'estate scorsa e l'altra in autunno, erano state affidate a Guaccero. Ora il programma è stato promosso in prima serata la domenica anziché in seconda. "Una stagione tutta inedita da scoprire", ha raccontato nel dare la notizia.

‘Dalla Strada al Palco' con Nek a rischio cancellazione

Nel frattempo continua a essere ancora incerto il festino del programma Dalla Strada al Palco, che Guaccero conduceva con Nek. Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026, che si sono tenuti lo scorso 27 giugno a Napoli, lo show non è stato menzionato e non sarebbe in programma almeno per i prossimi mesi. Tuttavia, non si escludono modifiche in corsa e colpi di scena. Intanto è stato smentito il nome di Nek al fianco di Mara Venier a Domenica In. Ad accompagnare la conduttrice in un'edizione più corale del suo programma ci sarà invece Gabriele Corsi.