TecheTeche TopTen con Bianca Guaccero cambia messa in onda, la strategia contro la Ruota della Fortuna

TecheTeche TopTen, lo show condotto da Bianca Guaccero su Rai1, non andrà più in onda solo la domenica, bensì tutta la settimana. Il cambio di programmazione pare sia stato adottato dalla Rai per contrastare il ritorno de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti nell’access prime time di Canale 5.

L'estate è periodo in cui i cambi di programmazione sono all'ordine del giorno, le trasmissioni vengono spesso ricollocate, ed è quanto accaduto con la striscia dell'access prime time di Rai1, ovvero TecheTeche TopTen, condotta da Bianca Guaccero e che dalla domenica sera andrà in onda dal lunedì a venerdì. Ad annunciarlo è proprio la conduttrice, con una storia pubblicata su Instagram.

Teche Teche TopTen in onda dal lunedì al venerdì

Dopo la prima puntata dello spin off di TecheTecheTè, il programma in cui si raccontano la musica e lo spettacolo attraverso i filmati d’archivio Rai con tanto di apposite playlist, andata in onda domenica 6 luglio, la trasmissione è stata spostata ad un appuntamento settimanale, a partire da sabato 12 luglio. Sui social, Guaccero scrive: "Con Techeteche TopTen non ci vedremo solo la domenica ma… torneremo tutte le sere, da sabato 12 luglio, subito dopo il TG1 per tutta la settimana! Siete pronti? Io non sto nella pelle!". Stando a quanto anticipa Davide Maggio, sembra che questo cambio di collocazione, durerà per almeno tre settimane, quindi fino al 1° agosto 2025.

La programmazione Rai cambiata dopo La Ruota della Fortuna su Canale 5

Sembra non essere un caso questo spostamento della trasmissione, dal momento che è appena arrivata la conferma che per tutta l'estate, da lunedì 14 luglio, andrà in onda La Ruota della Fortuna, un'edizione rinnovata dello storico programma, a cui oggi Gerry Scotti ha dato una nuova veste. Si tratta di un restyling non solo dello studio, ma anche del gioco in sé, per il quale sono previste non poche novità, come una band di musica dal vivo e un gioco finale piuttosto movimentato. Insomma, con lo spostamento di Paperissima Sprint su Italia 1, la fascia 20:30-21:30 è stata affidata al game show, ragion per cui la tv pubblica avrebbe pensato di riposizionare il contenitore con Bianca Guaccero.