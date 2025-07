Techeteche Top Ten chiude senza mai battere La ruota della fortuna: cosa andrà in onda al suo posto

Il programma Techeteche top ten condotto da Bianca Guaccero è già giunto ai saluti. L'ultima puntata andrà in onda domenica 20 luglio. Secondo quanto riporta DavideMaggio.it, inizialmente era previsto che il programma di Bianca Guaccero tenesse compagnia agli spettatori fino a venerdì 1 agosto. Fonti vicine alla Rai, tuttavia, hanno fornito una diversa versione a Fanpage.it dichiarando che in realtà il progetto si componeva di otto puntate. Secondo quanto sostengono, in principio era previsto che Techeteche top ten andasse in onda una volta a settimana durante tutta l'estate, poi hanno optato per trasmettere una puntata al giorno e dunque concludere la programmazione nell'arco di una sola settimana. Vediamo cosa andrà in onda al suo posto.

Techeteche top ten e la sfida impossibile con Gerry Scotti

Il programma Techeteche top ten condotto da Bianca Guaccero non è riuscito a tenere testa al programma La ruota della fortuna. Nelle prime puntate, Gerry Scotti ha registrato ascolti che oscillano tra il 21.9% e il 25.4% di share. Techeteche Top Ten, invece, ha registrato dal 13.4% al 19.1% di share. La puntata finale del programma di Rai1 andrà in onda domani, domenica 20 luglio. Notizia confermata dal palinsesto ufficiale Rai e dalla stessa conduttrice che lo ha annunciato sui social:

Ci vediamo stasera per il penultimo episodio inedito di questa incredibile stagione di Techeteche Top Ten. E domani gran finale!

Cosa andrà in onda al posto del programma di Bianca Guaccero

Al posto di Techeteche Top Ten andrà in onda la versione tradizionale del programma Techetechetè, sempre alle ore 20:30 su Rai1. Una mossa saggia da parte della Rai. Sui social, infatti, sono tantissimi i commenti di coloro che rimpiangono il classico Techetechetè, una carrellata di filmati d'archivio legati da un tema, senza interruzioni per cantare o per dare spiegazioni sui video mandati in onda.

Gli ascolti di Techeteche Top Ten e de La ruota della fortuna a confronto

Lunedì 14 luglio:

Techeteche Top Ten: 2.876.000 spettatori, 17.3% di share;

La ruota della fortuna: 3.643.000 spettatori, 21.9% di share.

Martedì 15 luglio:

Techeteche Top Ten: 3.023.000 spettatori, 19.1% di share;

La ruota della fortuna: 3.440.000 spettatori, 21.7% di share.

Mercoledì 16 luglio:

Techeteche Top Ten non è andato in onda, al suo posto la partita Novergia – Italia (Europei femminili);

La ruota della fortuna: 3.424.000 spettatori con il 22.5%.

Giovedì 17 luglio:

Techeteche Top Ten: 2.011.000 spettatori, 13.4% di share;

La ruota della fortuna: 3.839.000 spettatori, 25.4% di share.

Venerdì 18 luglio:

Techeteche Top Ten: 2.283.000 spettatori, 15.8% di share;

La Ruota della Fortuna: 3.369.000 spettatori, 23.4% di share.