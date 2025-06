Torna Techetechetè e cambia: chi lo conduce e quando va in onda al posto di Affari Tuoi

video suggerito

A cura di Gaia Martino

In vista dell'estate e con il cambio dei palinsesti, torna in tv Techetechetè, il contenitore Rai che permette ai telespettatori di rivivere i grandi eventi e ricordare i personaggi del mondo dello spettacolo attraverso videoframmenti dell'archivio della tv di Stato. Come da tradizione, anche in questa stagione estiva andrà in onda nell'access prime time di Rai 1: prenderà il posto di Affari Tuoi, ma vedrà alcuni cambiamenti rispetto alle edizioni del passato. La prima puntata è in programma per domenica 29 giugno: Topo Gigio sarà il presentatore d'eccezione. Nelle domeniche successive arriva Bianca Guaccero.

Quando inizia Techetechetè 2025

Affari Tuoi, visto l'enorme successo, ha slittato la data dell'ultima puntata della stagione: il game show di Stefano De Martino si conclude, prima della pausa estiva, sabato 28 giugno 2025. Lascia il suo posto a Techetechetè, appuntamento estivo fisso per i telespettatori che su Rai 1, ogni sera, possono rivivere i momenti più belli della televisione. La nuova stagione del contenitore inizia domenica 29 giugno 2025 e avrà come temi la musica, i varietà, i Festival e le grandi sfide tra i programmi che hanno segnato la storia del piccolo schermo.

Le novità della nuova edizione di Techetechetè su Rai 1

Techetechetè torna su Rai 1, nella fascia dell'access prime time, a partire da domenica 29 giugno 2025. Cinguetterai anticipa le novità e rivela che Topo Gigio sarà il presentatore d'eccezione della prima puntata. Protagoniste del primo appuntamento saranno le canzoni più celebri tra gli anni '60 e '90.

Nelle domeniche successive, si legge, arriva Techetechetè Top Ten con Bianca Guaccero alla conduzione. I temi delle puntate saranno musica, varietà, i Festival, costume e società e le grandi sfide tra i programmi. Le anticipazioni rivelano che i telespettatori rivivranno monografie dedicate a Ornella Vanoni, Mina, Rita Pavone.