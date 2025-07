Bianca Guaccero saluta dopo l’ultima puntata di Techeteche Top Ten: “La verità è stata spiegata”

A pochi minuti dall'ultima puntata di Techeteche Top Ten, Bianca Guaccero saluta il pubblico del programma, intervenendo pubblicamente dopo le polemiche per la messa in onda della puntata conclusiva domenica 20 luglio. La conduttrice ha pubblicato un post sui social, ringraziando il pubblico e con l'obiettivo di fare chiarezza su quanto accaduto.

Le parole di Bianca Guaccero

Guaccero è intervenuta sui social così: "Ciao a tutti, siamo arrivati all'ultima puntata di questa nuova edizione. Volevo ringraziarvi tutti per l'affetto che mi dimostrate, ma in questa circostanza per i ricordi che avete condiviso con me, le emozioni che ci siamo scambiate". Quindi Guaccero, in merito alle voci di una presunta chiusura anticipata del programma, ha aggiunto: "Per quello che riguarda il resto non ho molto da aggiungere, l'unica verità è stata spiegata ampiamente dal nostro direttore. Quello che posso aggiungere è che ci rivedremo molto molto presto, stiamo preparando progetti per il futuro".

Cosa ha detto il direttore Di Liberatore su Techeteche Top Ten

Il riferimento di Guaccero è legato all'intervista che il direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore ha rilasciato a Fanpage nelle scorse ore, in cui ha dato spiegazioni rispetto al cambio di programma di Techeteche Top Ten: "Ad oggi è una falsità dire che Techeteche Top Ten chiuda. Si tratta di un programma inizialmente previsto una volta alla settimana, per tutta l'estate. Siccome giorni fa abbiamo deciso di mandarle in onda quotidianamente, abbiamo esaurito le puntate. La nostra intenzione, visti i risultati, è produrne sempre di più. Non ha chiuso, ma ha concluso il suo ciclo naturale". Di Liberatore ha inoltre aggiunto di non escludere che la prossima estate Techeteche Top Ten nella sua versione con Guaccero possa tornare per un ciclo più lungo, sostituendo la versione originale del programma.

Inutile dire che il tema legato ai numeri di Techeteche Top Ten si sia posto soprattutto in relazione all'atterraggio nell'access prime time di Canale 5 de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, che ha realizzato ottimi ascolti nella prima settimana di programmazione e che imporrà la fascia dell'access come il tema dei prossimi mesi anche in vista della sfida con Affari Tuoi di Stefano De Martino.