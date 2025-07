TecheTeche Top Ten chiude e sui social c’è chi esulta, Andrea Delogu: “Dietro c’è gente che ha bollette da pagare”

Andrea Delogu ha replicato con fastidio ai tweet di alcuni utenti di X che hanno esultato per lo stop alla messa in onda di TecheTeche Top Ten, il programma condotto da Bianca Guaccero nell’access prime time di Rai1. Secondo quanto precisato dalla Rai, il programma non sarebbe stato sospeso: la puntata trasmessa domenica 20 luglio rappresentava la naturale conclusione del format, così come previsto fin dall’inizio.

Come sottolineato dal direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, in un’intervista a Fanpage.it, la chiusura non è legata agli ascolti, né alla concorrenza de La ruota della fortuna con Gerry Scotti.

Le parole di Andrea Delogu

Nonostante i chiarimenti da parte della Rai, sui social diversi utenti hanno espresso soddisfazione per la fine del programma, uno spin-off di TecheTecheTè. A questi commenti ha voluto rispondere Andrea Delogu, offrendo un punto di vista alternativo attraverso il suo profilo X:

TecheTeche Top Ten non chiude. Semplicemente, erano finite le puntate. Ogni volta che chiude un programma che magari non vi piace, qui su X (non è questo il caso, ma voi pensate che sia stato chiuso), esultate. Esultate come se aveste vinto voi, personalmente, dei soldi. Vi spiego cosa c’è dietro un programma, anche piccolo. Ci sono persone come voi, che lavorano, che devono arrivare alla fine del mese, che hanno bollette da pagare, la spesa da fare, che hanno un capo a cui rispondere. Persone con famiglie, genitori, figli da mantenere. Voi esultate. Io, mai nella vita, esulterei se qualcuno di voi perdesse il lavoro. Mai. Mi spiacerebbe, e ve lo giuro su quello che ho di più caro, mi spiacerebbe sinceramente. Un programma può non piacervi, è lecito, ma esultare per la chiusura è spregevole. E ripeto: non è il caso di TecheTeche Top Ten perché è andato benissimo in fatto di ascolti e non chiude, è solo finito. Spero ci ragioniate, se dovesse accadere un’altra volta.

Le precisazioni di Williams Di Liberatore

A chiarire la posizione della rete è stato Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, che a Fanpage.it ha spiegato: “È una falsità dire che TecheTeche Top Ten chiude. Si tratta di un programma inizialmente previsto una volta alla settimana, per tutta l’estate. Siccome giorni fa abbiamo deciso di mandarlo in onda quotidianamente, abbiamo semplicemente esaurito le puntate. La nostra intenzione, visti i risultati, è produrne sempre di più. Non ha chiuso, ma ha concluso il suo ciclo naturale”. Il direttore ha inoltre aggiunto che il format ha soddisfatto pienamente le aspettative Rai in termini di ascolti: