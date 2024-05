video suggerito

La rivelazione di Giuliana De Sio: "Andreotti mi corteggiava, mi scriveva lunghe lettere sentimentali" Ospite della trasmissione tutta al femminile condotta da Monica Setta, Storie di donne al bivio, l'attrice rivela: "Sono stata corteggiata, e non lo avevo mai detto, da Giulio Andreotti. Mi scriveva lunghe lettere in cui manifestava sentimenti di stima e affetto".

La rivelazione che non ti aspetti la firma Giuliana De Sio, ospite della trasmissione tutta al femminile condotta da Monica Setta, Storie di donne al bivio. La puntata sarà trasmessa mercoledì 22 maggio su Rai2. Sarà una puntata nella quale l'attrice ripercorre la sua vita sentimentale e la dichiarazione più forte riguarda certamente Giulio Andreotti. Stando ai racconti dell'attrice, già musa di Massimo Troisi, lo storico politico, presidente del Consiglio e leader della Democrazia Cristiana e protagonista indiscusso della vita politica e sociale del nostro Paese, era invaghito di lei: "Mi scriveva lunghe lettere in cui manifestava sentimenti di stima e affetto. All'epoca avevo l'abitudine di appallottolare la carta e cestinarla".

Le confessioni di Giuliana De Sio

Non solo Giulio Andreotti, ma anche una relazione, seppur non lunga, con l'attore Gianmaria Volonté: "Ho avuto una breve storia con lui". Ma è chiaramente su Giulio Andreotti che le dichiarazioni si fanno più interessanti:

Sono stata poi corteggiata, e non lo avevo mai detto, da Giulio Andreotti. Mi scriveva lunghe lettere in cui manifestava sentimenti di stima e affetto. Non ricordo quante lettere fossero. All'epoca avevo l'abitudine di appallottolare la carta e cestinarla. Fu un mio ex fidanzato marocchino a recuperare quei fogli che oggi conservo a casa. Ma mi scrivevano anche le donne – prosegue – che sono spesso piu brave degli uomini a farsi capire nel corteggiamento. Ho una missiva bellissima di Lina Wertmuller e un'altra di Suso Cecchi D'Amico. So di essere piaciuta alle donne, ma ho sempre preferito i maschi.

Giuliana De Sio ha poi avuto una relazione con Alessandro Haber ed Elio Petri. Ha ricordato anche un'emozionante incontro con Federico Fellini: "Mi rivolse appena la parola ed io rimasi paralizzata dall"emozione. Per me Fellini era un dio. Un film? Altroché, con lui sarei andata in capo al mondo"