Wanda Nara dopo la separazione da Mauro Icardi: “Andrò a vivere nella mia casa a Buenos Aires” Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Wanda Nara ha fatto sapere che tornerà a vivere in Argentina, nella sua casa di Buenos Aires, ed è concentrata sui suoi figli. Di recente, la showgirl ha confermato la separazione da Mauro Icardi, arrivata in seguito diversi periodi di tira e molla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Wanda Nara tornerà a Buenos Aires. Dopo la separazione da Mauro Icardi, confermata circa una settimana fa, la showgirl ha fatto sapere che andrà a vivere nella sua casa in Argentina e lascerà l'Italia. Un cambio di vita per l'ex concorrente di Ballando con le Stelle, che al momento vuole dedicarsi solamente ai suoi figli. Secondo alcune fonti, sarebbe stata lei a chiedere il divorzio al marito, come già era successo nella prima separazione nel 2021.

La decisione di Wanda Nara

Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Wanda Nara ha rivelato che prestò tornerà a vivere nella sua casa a Buenos Aires, in Argentina, paese in cui è nata e cresciuta. Dopo la separazione con il noto calciatore del Galatasaray, la showgirl sembra intenzionata a voler voltar pagina, stanca del continuo tira e molla degli ultimi tempi. Per questo, avrebbe deciso di lasciare l'Italia, concentrandosi interamente sulla famiglia, senza lasciare spazio alle questioni di cuore. "I miei figli sono felici e anche io mi sveglio così. Andrò a vivere nella mia casa di Buenos Aires. Non ho voglia di conoscere nessuno al momento perché ho tanto lavoro e sono focalizzata sul mio di cuore", ha scritto sul suo profilo Instagram.

L'annuncio della separazione da Mauro Icardi

Era stata la stessa showgirl, con un messaggio mandato al programma argentino Pomeriggio America, a confermare la fine della storia con Mauro Icardi. “Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta”, aveva spiegato Wanda Nara, aggiungendo che a breve avrebbe fornito ulteriori spiegazioni. La notizia arriva dopo un periodo di crisi per la coppia cominciato nel 2021, con la scoperta di un tradimento di lui. Circa un anno fa, la showgirl aveva invece ricevuto la diagnosi di leucemia, che sembrava averla fatta riavvicinare al calciatore.