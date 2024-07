Wanda Nara conferma la separazione da Mauro Icardi: “Ci avevo riprovato per motivi personali e di salute”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati di nuovo. Non si tratta più solo di indiscrezioni. A confermare la rottura è stata la stessa showgirl argentina che ha inviato un messaggio nel programma tv argentino Pomeriggio America. “Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta”, ha dichiarato Wanda per poi aggiungere che a breve fornirà ulteriori dettagli sulla separazione che arriva al termine di un periodo di crisi cominciato nel 2021 con la scoperta di un tradimento. I due erano riusciti ad appianare le divergenze poco prima che Wanda scoprisse di essersi ammalata di leucemia mieloide cronica.

L’avvocato di Wanda Nara: “Divorzio non ancora firmato”

A confermare quanto già dichiarato dalla showgirl argentina è stata la sua avvocata, Ana Rosenfeld. Raggiunta da TeleShow, la professionista ha commentato le indiscrezioni relative al divorzio, ormai fuori controllo dopo l’ammissione della diretta interessata: “Lo ha già detto lei. È separata. Il divorzio non è stato ancora firmato”. Nessun commento è arrivato da parte di Mauro Icardi, tornato in Turchia per gli impegni con il Galatasaray ha già detto lei. È separata. Il divorzio non è stato ancora firmato. Wanda è invece rimasta in Argentina dove a breve comincerà a registrare Bake Off Argentina.

Sarebbe stata Wanda Nara a chiedere il divorzio

Secondo numerose fonti, sarebbe stata Wanda a chiedere il divorzio al marito, come già accaduto nel corso della prima separazione del 2021. La showgirl si sarebbe detta stanca dei continui tira e molla con il compagno e determinata a chiudere questa parentesi sentimentale della sua vita. Wanda avrebbe deciso uso di restare a vivere in Argentina insieme ai suoi 5 figli. Per la showgirl non esisterebbe alcun nuovo amore, così come per Icardi al quale non è stato attribuito alcun flirt recente.