Wanda Nara e Mauro Icardi, parla l'avvocata: "Forse li rivedremo insieme, lei ora pensa alla sua salute" L'avvocata Ana Rosenfeld, ospite del programma Intrusos, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono lontani da inizio luglio. Dopo l'annuncio della rottura stanno trascorrendo le vacanze separati, nonostante sembri che tra i due ci siano timidi segnali di un riavvicinamento. A fare chiarezza sul loro rapporto è stata Ana Rosenfeld, avvocata di Wanda Nara, ospite al programma Intrusos: "Se la separazione è definitiva? La parola separazione ad oggi non esiste. Non posso dirlo con certezza perché forse domani li rivedremo insieme".

L'avvocata di Wanda Nara: "Icardi dovrebbe cambiare atteggiamento"

Ana Rosenfeld chiarisce come i lunghi anni che la coppia ha passato insieme siano serviti a mantenere viva una fiamma tra i due. Il sentimento, però, potrebbe svanire: "Wanda Nara ha fatto ogni cosa per far funzionare le cose tra loro, Mauro Icardi dovrebbe fare qualcosa per riconquistarla, dovrebbe cambiare atteggiamento. Non posso scendere nel dettaglio". Il giocatore è rimasto al suo fianco quando le sue condizioni di salute non erano delle migliori: "Ma quando ci sono problemi di salute lo stress e il nervosismo si accumulano. Oggi Wanda preferisce mettere al primo posto il suo benessere fisico e mentale".

Ana Rosenfeld sul flirt tra Mauro Icardi e China Suarez: "La parola fiducia è importante in una coppia"

Quando in studio chiedono se il flirt tra Mauro Icardi e China Suarez abbia segnato un prima e un dopo nella coppia, l'avvocata di Wanda Nara conferma che è stato così: "La parola fiducia è fondamentale in una coppia". Durante il programma viene sottolineato come sia stata la stessa Wanda Nara a raccontare pubblicamente del tradimento, Rosenfeld chiarisce: "Sì fu lei a tirare fuori la notizia ma in quel momento era come se le fosse caduto un palazzo addosso, anche lui poi ne parlò". Sulla loro situazione attuale, spiega: "Wanda e Mauro sono ufficialmente separati. Ognuno ha la libertà giuridica ed emozionale di vivere questo momento come crede. Se il divorzio dovesse essere ufficializzato sarà fatto in Italia perché è il loro ultimo domicilio giuridico".