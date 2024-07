Wanda Nara e la foto in vacanza a Miami, il gesto di Icardi che fa pensare a un riavvicinamento

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la separazione da Mauro Icardi, annunciata a inizio luglio, Wanda Nara si sta dedicando alla famiglia e a se stessa. Su Instagram sta pubblicando alcuni scatti della sua recente vacanza a Miami, che stanno generando migliaia di commenti e reazioni. Tra queste c'è anche l'ex compagno, calciatore del Galatasaray, tanto che si parla già di un possibile riavvicinamento tra i due. Ma sarà davvero così?

La reazione di Mauro Icardi alla foto di Wanda Nara

"Il sole è forte, uso molta crema solare", ha scritto Wanda Nara ad accompagnare il suo ultimo post Instagram. Si tratta di una foto che la ritrae in casa, in topless, mentre con la mano nasconde il seno e lascia visibile il segno dell'abbronzatura. La foto non è passata inosservata all'ex Mauro Icardi, che ha deciso addirittura di ricondividerla tra le sue stories, scrivendo "Ouch" e accompagnando il tutto con una emoticon del fuoco. Un gesto che, secondo i gossip, potrebbe essere un segnale di un riavvicinamento tra i due. Nulla di certo per il momento, ma non si esclude che i due possano tornare sui loro passi e provare a dare una nuova possibilità al rapporto.

L'annuncio della separazione da Mauro Icardi

Era stata la stessa showgirl, con un messaggio mandato al programma argentino Pomeriggio America, a confermare la fine della storia con Mauro Icardi. “Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta”, aveva spiegato Wanda Nara, aggiungendo che a breve avrebbe fornito ulteriori spiegazioni. La notizia arriva dopo un periodo di crisi per la coppia cominciato nel 2021, con la scoperta di un tradimento di lui. Circa un anno fa, la showgirl aveva invece ricevuto la diagnosi di leucemia, che sembrava averla fatta riavvicinare al calciatore. Dopo la rottura, Wanda Nara aveva fatto sapere la sua intenzione di tornare a vivere a Buenos Aires, in Argentina. Il calciatore, invece, starebbe affrontando un periodo non facile, tanto che avrebbe perso sei chili.