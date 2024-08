video suggerito

Separazione Wanda Nara-Icardi, il calciatore blocca le carte di credito: “Se lo dice lei, è vero” La separazione tra Wanda Nara e il calciatore si tinge di dettagli aggiuntivi. In un programma Tv argentino si parla dell’ipotesi che lui possa aver bloccato le carte dell’ex consorte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi è cosa fatta. Ad annunciarlo è stata la stessa Nara, che nei giorni scorsi ha di fatto certificato la fine della sua relazione con il marito calciatore attraverso una dichiarazione programma tv argentino Pomeriggio America. “Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta”.

L'indiscrezione sulla ripicca di Icardi

Alla rottura, non la prima volta ma a quanto pare quella definitiva, si aggiunge in queste ore un nuovo dettaglio, secondo cui Icardi, per vendicarsi dell’ormai ex moglie, avrebbe bloccato tutte le carte di credito dell’ex consorte. A commentare la vicenda l’influencer Majo Martino al programma televisivo Mañanisima: “Non so da dov’è uscita questa informazione. Però è sicuro che molti uomini, spesso, usano questo come metodo coercitivo”.

Presente in studio nel corso della trasmissione la legale Ana Rosenfeld, che ha spiegato quella di bloccare le carte sia solitamente “la prima cosa che fanno”, così come “non farsi carico degli alimenti dei suoi figli minorenni”. Per Martino, l’informazione arriverebbe proprio da Wanda Nara. “Se a dirlo è lei, allora è vero”, ha concluso Rosenfeld.

Il precedente delle carte di credito bloccate

D'altronde anche quella delle carte bloccate non sarebbe una novità, visto che sarebbe successa una cosa simile in una precedente crisi della coppia, come aveva rivelato tempo fa il giornalista argentino Diego Estevez nel programma "A la Tarde" su America TV, secondo cui infatti Mauro Icardi avrebbe fatto fare una figuraccia a Wanda Nara durante una vacanza in Uruguay e quest'ultima non l'avrebbe presa bene. Nel momento in cui è andata a saldare il conto dell'hotel, la donna difatti si sarebbe vista rifiutare il pagamento in quanto la sua carta di credito risultava bloccata.

Insomma, la fine della relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi si preannuncia come una vicenda di gossip che potrebbe tenere banco per le prossime settimane estive, con una coda lunga di commenti, polemiche e botta e risposta tra i due.