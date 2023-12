Wanda Nara pubblica la diagnosi della sua malattia: “Leucemia mieloide cronica. 2024 non deludermi” Wanda Nara ha fatto un bilancio del 2023 con un post su Instagram: tra le immagini condivise, una fa riferimento alla malattia che l’ha colpita negli ultimi mesi. Ha reso pubblico il documento con la diagnosi: “Leucemia miloide cronica con una risposta soddisfacente al trattamento somministrato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Wanda Nara nelle ultime ore ha tirato un bilancio del suo 2023, un anno segnato da momenti di alti e bassi, con un post su Instagram. Ha condiviso numerose foto contenenti i momenti clou dei suoi ultimi 12 mesi appena trascorsi che l'hanno vista protagonista di successi per la sua attività imprenditoriale ed anche televisivi (ha vinto Ballando Con Le Stelle in coppia con Pasquale La Rocca). Ha ricordato la vittoria del marito Mauro Icardi, campione della Turchia con la sua squadra, il Galatasaray, e rivolto un pensiero alla sua famiglia. Come ultima foto del post carosello ha scelto il documento sul quale c'è scritta la diagnosi della malattia che l'ha colpita negli ultimi mesi, una leucemia mieloide cronica. Recentemente la showgirl argentina aveva spiegato di soffrire di leucemia, senza mai approfondire la questione.

Il documento con la diagnosi della malattia di Wanda Nara

Wanda Nara con un post su Instagram ha ripercorso il suo 2023 e come ultima foto, dopo le immagini con la famiglia e dei suoi successi, ha scelto il documento nel quale c'è scritta la diagnosi della malattia che l'ha colpita negli ultimi mesi. Sul documento, con data 24 ottobre 2023, firmato dal dottor Miguel A. Pavlovsky, si legge: "Vi informiamo che la paziente Wanda Nara è sotto osservazione presso la Fundaleu (il centro specializzato al quale si è rivolta per curarsi, ndr) da luglio 2023 per una leucemia miloide cronica con una risposta soddisfacente al trattamento somministrato. Effettua visite periodiche in Argentina e in Turchia per controllare la sua malattia".

Gli auguri della showgirl per il 2024

Nel lungo post, a corredo delle foto, Wanda Nara ha scritto un lungo messaggio nel quale racconta del suo "incredibile e indimenticabile 2023". Dopo aver ricordato gli eventi clou del suo anno, ha sottolineato l'amore che prova per la sua famiglia: "La mia famiglia, l'unica cosa importante per me, è in salute ed è felice. Cosa posso chiedere di più? Al 2024 chiedo di mantenere uno standard ancora molto alto, non deludermi. Buon anno a tutti voi".