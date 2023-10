Wanda Nara: “Ho la leucemia. Sono riuscita a chiamare la mia malattia con il suo nome” Wanda Nara con una IG story dichiara di soffrire di leucemia. Risponde ad una fan che le chiede dettagli della sua “malattia” e rivela: “All’inizio dicevo ‘questa cosa che ho’, poi sono riuscita a chiamarla malattia e ora la chiamo per nome”.

A cura di Gaia Martino

Wanda Nara, procuratrice del marito, il calciatore Mauro Icardi, e attuale concorrente di Ballando con le stelle, ha rotto il silenzio riguardo le sue condizioni di salute e le indiscrezioni sulla malattia. La showgirl ha confermato ciò che avevano anticipato i media argentini: "Ho la leucemia" ha scritto tra le stories in risposta ad un fan.

La confessione di Wanda Nara

Alla domanda "Di che malattia soffri?" posta su Instagram in un box domande, Wanda Nara ha replicato: "Ho la leucemia. All'inizio dicevo ‘questa cosa che ho', poi sono riuscita a chiamarla malattia e ora la chiamo per nome. Mi dispiace per coloro che hanno ritenuto giusto anticipare i miei tempi".

La showgirl argentina ha confermato ciò che avevano anticipato i media argentini la scorsa estate, dopo la fuga di notizie che vedevano Wanda Nara in ospedale. A Ballando con le stelle confessò di sentirsi bene, nella clip di presentazione ha dichiarato di aver accettato di partecipare per dimostrare ai suoi figli che la loro mamma sta bene.

Le parole a Ballando con le stelle

Nella clip di presentazione per Ballando con le stelle, Wanda Nara, senza entrare nel dettaglio della malattia, ha spiegato che nonostante il ballo non sia un campo in cui opera, ha voluto mettersi in gioco anche per l'amore per i suoi figli. "Il ballo non è il mio campo per questo credo sia una sfida importante.Mi spaventa non essere all’altezza della persona che ho accanto. Quando mi è arrivata la proposta di Ballando, ci abbiamo pensato, abbiamo seguito ciò che mi stanno dicendo i medici, sto facendo un trattamento e i miei medici mi hanno detto che potevo partecipare. Penso sia un esempio per i miei bambini. Le mie bambine più piccole mi hanno invitato ad andare a ballare. Anche per quello ho scelto di fare Ballando. Lo faccio per dimostrare che sto bene".