Wanda Nara e l’amore per Icardi: “Quando ho scoperto la leucemia, non dormiva e cercava come curarmi” Nella puntata dell’11 novembre di Ballando con le Stelle, Wanda Nara ha parlato del grande amore che prova per il marito Mauro Icardi, con cui è sposata da 10 anni: “Quando mi hanno diagnosticato la leucemia, è impazzito, non riusciva a dormire. L’ho trovato alle 4 di mattina con il telefono a cercare le cure da fare”.

A cura di Elisabetta Murina

Wanda Nara è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 2023. La conduttrice argentina e procuratrice sportiva, moglie di Mauro Icardi, sta partecipando al programma per dimostrare che sta bene: negli scorsi mesi le è stata diagnosticata una forma di leucemia e trovarsi sul palco è un modo per mettersi alla prova. Nel corso della puntata dell'11 novembre, ha parlato del vero amore che nutre nei confronti del marito.

La reazione di Icardi quando Wanda Nara ha scoperto la leucemia

In una clip trasmessa poco prima della sua esibizione, nella puntata dell'11 novembre, Wanda Nara ha parlato del rapporto con il marito Mauro Icardi, calciatore del Galatasaray. I due sono convolati a nozze ormai 10 anni fa e la concorrente di Ballando con le stelle sa di aver trovato il vero amore:

Abbiamo passato tante cose insieme e dopo tanto tempo vedo cosa è il vero amore, vedo che lui si sveglia la sera se qualcuno sta male. Adesso che non ci sono, si allena e poi sta con i bambini.

Wanda Nara ha poi svelato come ha reagito il marito quando le è stata diagnosticata la leucemia, che solo di recente è riuscita a chiamare con il suo nome:

Poco prima di festeggiare 10 anni insieme, quando mi hanno diagnosticato la malattia, mi ricordo che ero in ospedale, mi alzo alle 4 di mattina e trovo Mauro con il telefono per cercare le cure da fare in tutto il mondo. Era impazzito, non riusciva a dormire. Lì capisci quando ti dicono "nel bene e nel male, in salute e in malattia". La vita ti porta in situazioni in cui vedi il vero amore.

Il commento dei giudici sull'esibizione di Wanda Nara

Questa sera, Wanda Nara si è esibita in un valzer in coppia con Pasquale La Rocca. Esibizione che è piuttosto piaciuta ai giudici. "Coreografia molto elegante e tempistica fantastica", ha esordito Ivan Zazzaroni. Anche Fabio Canino è d'accordo: "C'era fiducia totale, ti sei lasciata andare". Mariotto invece non la pensa nello stesso modo: "Il valzer non è l'ideale, a me non è piaciuto, un pò privo di leggerezza". Lucarelli si accoda: "Era bellissimo, ma non è stata la cosa migliore che hai fatto".