Wanda Nara: “A Ballando con le stelle per dimostrare che sto bene, le mie figlie volevano ballassi” Wanda Nara debutta a Ballando con le stelle con una rumba. Nella clip di presentazione, i motivi che l’hanno spinta a partecipare dopo le indiscrezioni sulla malattia: “I miei medici hanno detto che potevo e le mie figlie volevano che ballassi, Per questo sono qua”.

Wanda Nara, la concorrente più attesa di questa edizione di Ballando con le stelle, arriva sul palco quasi sul finire della puntata. La conduttrice, influencer e procuratrice sportiva ha convinto pubblico e giuria con una rumba notevole che le ha consentito di dimostrare di avere della stoffa. Nella clip di presentazione, la donna ha fatto brevemente riferimento ai motivi che l’hanno spinta a partecipare al programma dopo le indiscrezioni sulla malattia.

Wanda Nara: “Sto facendo un trattamento”

Wanda non ha indugiato sulla malattia dopo le indiscrezioni della scorsa estate quando dall’Argentina sono rimbalzate in tutto il mondo notizie a proposito del fatto che si fosse ammalata di leucemia. Wanda non ha mai confermato quella fuga di notizie e anche adesso ha preferito non entrare nel dettaglio che affronterà, com’è giusto che sia, con i suoi tempi:

Il ballo non è il mio campo per questo credo sia una sfida importante.Mi spaventa non essere all’altezza della persona che ho accanto. Credo che il pubblico italiano mi conosca per essere la moglie e la manager di Mauro Icardi. Sono molto di più. Lavoro da quando avevo 5 anni, per amore ho lasciato tutto. Volevo essere una madre presente e lo sono stata. Ho condotto Masterchef argentina per 6 mesi. Ho vinto un premio e il giorno dopo dovevo viaggiare a Milano. Ho fatto delle analisi di routine, i valori erano strani. Mi hanno ricoverata e abbiamo iniziato a vedere delle cose. Ho acceso la tv in ospedale e c’era “Wanda ha questa malattia”. Io piangevo perché non sapevo che cosa avevo. Quando ho saputo di più, i bambini erano molto tristi. Quando mi è arrivata la proposta di Ballando, ci abbiamo pensato, abbiamo seguito ciò che mi stanno dicendo i medici, sto facendo un trattamento e i miei medici mi hanno detto che potevo partecipare. Penso sia un esempio per i miei bambini. Le mie bambine più piccole mi hanno invitato ad andare a ballare. Anche per quello ho scelto di fare Ballando. Lo faccio per dimostrare che sto bene.

Carolyn Smith: “Performance di alto livello”

E sul palco, Wanda ha dimostrato tutta la sua stoffa esibendosi in una rumba al fianco del maestro Pasquale La Rocca. “Questa è una performance di alto livello, poteva essere la finale”, è stato il commento di Carolyn Smith. Ha esorcizzato l’atmosfera Selvaggia Lucarelli, riportando il discorso sulla gara anche per mettere Wanda a suo agio: