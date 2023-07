Wanda Nara in attesa di diagnosi su possibile leucemia: “L’ha colta di sorpresa, ma ha reagito bene” Mentre in Argentina aleggia un certo malumore per le modalità con cui i media nazionali stanno diffondendo notizie sulle presunte condizioni di salute preoccupanti di Nara, si apprende che la conduttrice al momento è a riposo a casa, mentre attende diagnosi più certe: “Ci vorranno dalle 24 alle 48 ore”.

A cura di Giulia Turco

Wanda Nara starebbe aspettando i risultati delle analisi mediche per confermare la sua diagnosi. Nelle ultime ore i media argentini hanno ipotizzato che la procuratrice moglie di Mauro Icardi possa essere affetta da leucemia, nonostante non ci sia ancora alcuna informazione ufficiale a riguardo. Dopo il ricovero di mercoledì e i dovuti accertamenti ed esami, Nara sarebbe stata mandata a casa, dove ora sta riposando.

La reazione di Wanda Nara e i progetti annullati

Saltano, inevitabilmente, i programmi che la conduttrice di Masterchef Argentina aveva messo in agenda, tra i quali un viaggio in Italia, a Milano, dove contava di volare proprio in questi giorni. Era il motivo per cui si era recata in ospedale: un controllo precauzionale prima di affrontare il lungo viaggio da Buenos Aires, dal momento che già negli scorsi giorni aveva avvertito fitte addominali e problemi di salute. Arrivata presso la clinica di Los Arcos però, avrebbe ricevuto la notizia che le sue condizioni di salute sarebbero più preoccupanti del previsto. Nonostante tutto, Nara avrebbe reagito piuttosto bene alla situazione: “L’ha colta di sorpresa, ma con calma e moderazione, si è subito predisposta al team sanitario”, ha fatto sapere Guillermo Lobo, giornalista di Telenoche. “Aspetterà i risultati a casa, fondamentalmente perché ci vorranno dalle 24 alle 48 ore”. Dopo il viaggio in Italia, la conduttrice sarebbe dovuta tornare in Argentina per concentrarsi su altri progetti di lavoro che ha attualmente in cantiere con Telefe.

Il quadro clinico diffuso dai media argentini

Nel frattempo sui media argentini si è diffuso un certo malcontento rispetto alle modalità in cui si è parlato delle condizioni di salute di Wanda Nara, basandosi su notizie che per altro non sono ancora del tutto definite e confermate. In effetti sulle principali testate nazionali è stato diffuso un presunto quadro clinico molto dettagliato, con ipotesi azzardate circa la leucemia. Secondo il parere dell’ematologo Juan José Real, il dolore alla milza e l’aumento dei globuli bianchi potrebbe essere preoccupante. Il medico ha inoltre spiegato che Nara si sarebbe sottoposta ad una puntura al midollo osseo, “uno strumento fondamentale che permette di mettere un nome e cognome alla patologia”.