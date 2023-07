Malore per Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi ricoverata in ospedale: come sta ora Stando a quanto fanno sapere i media argentini, Wanda Nara è stata ricoverata d’urgenza in ospedale in seguito a forti dolori addominali. Il padre dell’imprenditrice, agente e moglie di Mauro Icardi, ha rassicurato sulle sue condizioni di salute.

A cura di Elisabetta Murina

Problemi di salute per Wanda Nara. L'imprenditrice, moglie e agente di Mauro Icardi, sarebbe stata ricoverata d'urgenza in ospedale in Argentina. A riportarlo il programma tv Intruders, spiegando che la donna avrebbe avvertito forti dolori addominali e che, per questo, sarebbe stata portata in ospedale nella giornata di mercoledì 12 luglio.

Cosa è successo a Wanda Nara, ricoverata in ospedale

Stando a quanto fanno sapere i media argentini, Wanda Nara sarebbe stata ricoverata d'urgenza in ospedale lo scorso 12 luglio, dopo aver avvertito dei forti dolori addominali. Il malore l'avrebbe spinta a cancellare tutti i suoi impegni lavorativi, tra i quali un servizio fotografico e un viaggio in direzione Milano. "Mi dicono che sarebbe entrata a Los Arcos con un forte dolore alla pancia", ha riferito un giornalista locale.

Come sta ora Wanda Nara: le parole del padre Andres

Wanda Nara non è ancora intervenuta sui social per parlare delle sue condizioni di salute e far sapere come sta. C'è chi, come il giornalista Angel De Brit, che su Twitter ha definito la vicenda una "faccenda seria". Altri invece, sempre sui social, hanno parlato di Manuel Icardi "piuttosto angosciato" per il problema. A rompere il silenzio ci ha pensato il papà di Wanda Nara, Andres, che ha detto che sarebbe stata già dimessa: "Non ha avuto problemi di salute negli ultimi tempi. Non l'ho mai sentito, non le parlo periodicamente. È molto sana, non ha mai preso nulla, non ha mai fatto eccessi di nulla". Sconosciute per il momento le cause del malore.