Mauro Coruzzi di nuovo ricoverato, la foto in ospedale: si sottoporrà a un intervento al cuore

A cura di Elisabetta Murina

Mauro Coruzzi di nuovo ricoverato. Il noto opinionista tv, in arte Platinette, ha aggiornato coloro che lo seguono sulle sue condizioni di salute: su Instagram ha pubblicato un a foto in ospedale, che lascia intendere sia in attesa di sottoporsi a un intervento chirurgico. Nel 2023 aveva avuto un ictus e lo scorso febbraio ne era stato colpito una seconda volta.

Mauro Coruzzi ricoverato, la foto in ospedale

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Coruzzi ha fatto sapere di essere ricoverato. La foto mostra una stanza d'ospedale e un foglietto di carta con scritto il suo cognome, la data di oggi (9luglio) e quello che dovrebbe essere l‘intervento a cui si sottoporrà, vale a dire la chiusura dell'auricola, un intervento al cuore probabilmente con lo scopo di per prevenire ictus. futuri. Coruzzi ne era stato colpito all'inizio del 2023 con gravi conseguenze sulla sua salute e diversi mesi di recupero.

L'ictus nel 2023 e il recente ricovero in ospedale

Lo scorso febbraio Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus, a due anni dalla prima volta. In un'intervista rilasciata a DiPiù, aveva spiegato cosa era successo quella mattina quando si era sentito male all'improvviso: "Le mie gambe non hanno retto, è stato come se non le avessi più. Sono caduto, ho sbattuto la testa, ma non ho perso conoscenza. Sono rimasto lì per terra, senza potermi muovere, certamente ore". A salvarlo è stata la colf, che lo ha trovato per terra e ha allertato subito i soccorsi. Nel 2023 il primo ictus, che aveva avuto diverse conseguenze sulla sue capacità motorie e lo aveva costretto in ospedale per alcuni mesi, con diverse difficoltà iniziali nel camminare ma senza mai perdere la speranza, come aveva raccontato: “Non permettete che vi sia strappata via la speranza, per voi, per chi vi sta vicino, per un dopo che può solo migliorare".