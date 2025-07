Come sta Mauro Coruzzi dopo l’intervento al cuore: “Tutto bene, adesso mettiamo a posto il resto”

Con una foto pubblicata su Instagram, Mauro Coruzzi (in arte plaetineei) ha fatto sapere che l’intervento al cuore al quale si è sottoposto è andato bene. “Cuore a posto, ora mettiamo in ordine il resto”, ha scritto il noto opinionista tv.

L'intervento al cuore di Mauro Coruzzi è andato bene. È stato lo stesso opinionista tv, in arte Platinette, a farlo sapere con una foto pubblicata su Instagram. Solo ieri aveva annunciato che si sarebbe sottoposto all'intervento della chiusura dell'auricola con lo scopo di prevenire il ritorno di ictus. Nel 2023 ne era stato colpito per la prima volta e a febbraio una seconda.

Come sta Mauro Coruzzi dopo l'operazione al cuore

Sul suo profilo Instagram Mauro Coruzzi ha pubblicato uno scatto che lo ritrae in ospedale dopo l'intervento al cuore al quale si è sottoposto nella giornata di ieri, mercoledì 9 luglio. Il noto opinionista tv è seduto a letto, sta mangiando e nel mentre fa un saluto con la mano. Come si legge nella didascalia, l'operazione è riuscita ed è andato tutto per il verso giusto: "Tutto bene, cuore a posto". Poi ha aggiunto: "E adesso mettiamo in ordine tutto il resto, è il caso di mangiare con gusto".

La prima foto in ospedale e l'annuncio dell'intervento

Nella giornata di ieri, 9 luglio, Mauro Coruzzi aveva fatto sapere di essere di nuovo ricoverato. La foto pubblicata su Instagram mostrava una stanza d'ospedale e un foglietto di carta con scritto il suo cognome, la data e l‘intervento a cui si sarebbe sottoposto. Si chiama chiusura dell'auricola ed è un'operazione al cuore eseguita probabilmente con lo scopo di prevenire ictus futuri.

Il noto opinionista tv, in arte Platinette, ne era stato colpito la prima volta all'inizio del 2023 con gravi conseguenze sulla sua salute e diversi mesi di recupero in ospedale. Il problema si era poi ripresentato nel febbraio di quest'anno, quando una mattina si era sentito male all'improvviso. "Le mie gambe non hanno retto, è stato come se non le avessi più. Sono caduto, ho sbattuto la testa, ma non ho perso conoscenza. Sono rimasto lì per terra, senza potermi muovere, certamente ore", aveva raccontato in un'intervista a DiPiù.