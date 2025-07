Roberto Ciufoli: “Dolore e sangue nelle urine poi la diagnosi di tumore al rene, ho subito un intervento drastico”

Roberto Ciufoli ha confidato di avere vissuto di recente un momento particolarmente delicato. Pochi mesi fa, ha ricevuto la diagnosi di tumore al rene. Si è sottoposto a un intervento: "Fortunatamente, il carcinoma era circoscritto, non ci sono state metastasi". L'attore ha raccontato: "Nel momento in cui ti comunicano la malattia, la tua vita cambia: senti di avere un intruso nel tuo corpo".

Roberto Ciufoli e la diagnosi di tumore al rene

Roberto Ciufoli, in un'intervista rilasciata a Benessere Magazine, ha riconosciuto di avere trascurato i segnali che gli inviava il suo corpo. Ha atteso a lungo prima di rivolgersi a un urologo. Poi, ha fatto finalmente questo passo: "Pochi mesi fa è arrivata la diagnosi: tumore al rene". Quindi ha raccontato i sintomi che avvertiva:

Avevo dei sintomi, ma avevo trascurato alcuni campanelli di allarme: dolore che persisteva, soprattutto alla zona lombare e al fianco, e poi sangue nelle urine. A un certo punto, però, ho capito che dovevo sottopormi a controlli approfonditi, che non potevo più rimandare.

Così, lo scorso marzo i medici gli hanno comunicato che aveva "un calcolo al rene sinistro". Dopo ulteriori esami, la situazione è apparsa ancora più seria: "Dietro al calcolo, coperto da un grumo di sangue, si nascondeva un tumore, a uno stadio anche avanzato, come ha rivelato la biopsia".

Come sta Roberto Ciufoli: in fase di recupero dopo l'operazione

Roberto Ciufoli, consigliato dai medici, ha deciso di sottoporsi a un delicato intervento: "Abbiamo optato per un intervento drastico e definitivo che eliminasse rene, uretere, linfonodi. Fortunatamente, il carcinoma era circoscritto, non ci sono state metastasi, ma la sorveglianza è sempre alta". Quindi ha rassicurato sulle sue condizioni di salute: "Sono in fase di recupero. Certo, a volte accuso qualche dolore, ma pochi giorni dopo l’operazione ho ricominciato a lavorare, anche per avere uno stimolo psicologico a superare questa vicenda". Il comico ha ammesso che gli è stato enormemente d'aiuto avere un carattere che non si abbatte facilmente e che affronta le avversità. Inoltre, si è ripromesso di essere "forte e sereno" per fare in modo che anche la sua famiglia non soffrisse: "Ho scelto di guardare la situazione in positivo: ho avuto sì un carcinoma maligno, ma non espresso in metastasi".