Federico Gregucci ricoverato in ospedale, la moglie Clarissa Marchese: "Mi sento in colpa per non essere accanto a lui" L'ex volto di Uomini e Donne Federico Gregucci in ospedale. A maggio si è sottoposto a un'artroscopia per un problema alla caviglia. La moglie Clarissa Marchese ha fatto sapere: "Nonostante l'operazione sia andata bene, da settimane entra ed esce dagli ospedali", la ferita starebbe facendo fatica a guarire.

A cura di Daniela Seclì

Disavventura per l'ex volto di Uomini e Donne Federico Gregucci. È la moglie Clarissa Marchese a spiegare che cosa gli è successo. Il 20 maggio, il trentaseienne si è sottoposto a un intervento alla caviglia, in particolare ha fatto un'artroscopia "per risolvere un problemino di due osteofiti, perché gli faceva tanto male". Nonostante l'operazione sia andata bene, da settimane "entra ed esce dagli ospedali in tre regioni diverse" perché la ferita sta facendo fatica a guarire.

Perché l'ex volto di Uomini e Donne è in ospedale

Clarissa Marchese ha raccontato che l'operazione alla caviglia fatta dal marito Federico Gregucci è andata bene e ha richiesto poi un periodo di riposo: "L'operazione è andata bene. Sapete che per un mese non ha potuto fare movimenti. Le prime due settimane è stato completamente allettato, però comunque l'operazione va bene". Poi, però, la ferita ha fatto fatica a guarire tanto da costringerlo "per settimane a entrare e uscire dagli ospedali in tre regioni diverse":

Aveva due buchetti nella caviglia. Uno dei due non sanava. Dava sempre problemi e fastidi. Prima di partire, Fede è andato in ospedale a Milano. Hanno pensato di mettere un punto perché la ferita era ampiamente esposta. Siamo partiti, ma per tutto il viaggio in nave lui lamentava un forte dolore e la caviglia effettivamente si stava gonfiando tantissimo. Arrivati in Sicilia siamo andati in ospedale, il dottore gliel'ha ripulita, ha tolto il punto. Ha iniziato un ciclo di antibiotici perché probabilmente c'era un'infezione in corso. Lui poi è partito per Roma e prima di ripartire per Miami voleva risolvere questa cosa. Ha iniziato a fare una serie di accertamenti. È tornato a Milano per fare un lavaggio della ferita. Ha fatto il lavaggio della zona interessata che di fatto è un'operazione con due giorni di ricovero. Quindi sta iniziando un ciclo antibiotico di un mese e domani verrà dimesso.

Come sta Federico Gregucci, il 36enne sta per essere dimesso

Clarissa Marchese ha confidato di sentirsi in colpa per non poter stare accanto al marito in questo momento: "Non vi nego che mi sento terribilmente in colpa per non essere accanto a lui. Ma non posso per cause di forza maggiore". La sorella, infatti, sta per partorire. Tuttavia, è tranquilla perché Gregucci sarà dimesso in queste ore "e sta affrontando tutto come solo lui sa fare". Lo stesso Federico, su Instagram, ha assicurato di stare molto meglio.