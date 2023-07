Mauro Icardi e il post dedicato a Wanda Nara, così il calciatore rompe il silenzio su Instagram Dopo quattro giorni di silenzio, Mauro Icardi ha pubblicato su Instagram un post dedicato alla moglie Wanda Nara. È un momento di grande preoccupazione per le condizioni di salute della procuratrice sportiva.

A cura di Daniela Seclì

Wanda Nara e Mauro Icardi

Sono giorni di preoccupazione per la salute di Wanda Nara. La procuratrice sportiva, secondo le prime notizie trapelate, sarebbe stata ricoverata a Buenos Aires, presso la clinica Los Arcos, per via di forti dolori allo stomaco. I media argentini, poi, hanno diffuso indiscrezioni preoccupanti, secondo le quali i medici avrebbero riscontrato la milza ingrossata e valori dei globuli bianchi alti, che farebbero sospettare una leucemia. Per il momento Wanda Nara non ha commentato la notizia che la riguarda e non ha più aggiornato i suoi profili social. Lo stesso ha fatto negli ultimi quattro giorni Mauro Icardi, fino a qualche ora fa, quando il calciatore è ricomparso su Instagram.

Il post di Mauro Icardi per la moglie Wanda Nara

Mauro Icardi è tornato su Instagram poche ore fa, dopo quattro giorni di silenzio. Il calciatore e marito di Wanda Nara ha pubblicato una serie di scatti romantici che lo ritraggono in compagnia della madre dei suoi figli. In una foto si abbracciano, nell'altra si scambiano un tenero bacio, un altro scatto ancora li ritrae insieme nel giorno in cui Wanda Nara ha ricevuto il premio come miglior presentatrice dell'anno, dopo avere condotto l'edizione argentina di Masterchef. In un'altra foto si scambiano uno sguardo carico di amore. Ad accompagnare il post, un cuore e l'icona di un leone. Quest'ultima potrebbe rimandare in maniera simbolica al coraggio con cui la moglie sta affrontando questi giorni apparentemente complessi o al leone che Icardi porta tatuato sul petto in onore della sua famiglia. Non sorprende che la maggior parte dei commenti piovuti sotto al post, siano domande sulle condizioni di salute di Wanda Nara e parole di sostegno e incoraggiamento.

Le notizie sulle condizioni di salute di Wanda Nara

Sempre secondo le indiscrezioni che arrivano dall'Argentina, Mauro Icardi e i figli sarebbero tutti al fianco di Wanda Nara in questo momento. Non esistono attualmente notizie ufficiali sulle condizioni di salute della procuratrice. Secondo quanto trapelato, Wanda e la sua famiglia starebbero attendendo i risultati di esami più approfonditi, i cui esiti dovrebbero essere disponibili nei prossimi giorni.