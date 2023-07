Wanda Nara parte per Instanbul con Icardi e le figlie: “Sto bene, non vado a fare nessuna cura” Dopo le indiscrezioni sulle sue condizioni di salute, Wanda Nara è tornata ad affrontare l’argomento. Con alcune storie Instagram, la compagna e manager di Mauro Icardi ha fatto sapere di stare bene e di essere in partenza per Instabul, non per sottoporsi a cure.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo le indiscrezioni sulle sue condizioni di salute, non confermate dalla diretta interessata, Wanda Nara torna ad affrontare l'argomento sui social. La compagna e manager di Mauro Icardi, con alcune storie Instagram, ha fatto sapere di stare bene e di essere in partenza per Istanbul con la famiglia.

Wanda Nara non si curerà in nessun Paese, il motivo della partenza

Wanda Nara smentisce le voci secondo cui starebbe cambiando paese per sottoporsi a un percorso di cure. I media argentini, non molto tempo fa, avevano parlato di una possibile diagnosi di leucemia, che la diretta interessata però non aveva mai confermato, spiegando di non avere ancora i risultati degli esami. "Non vado a fare nessun trattamento in nessun Paese. Vado per accompagnare Mauro", ha scritto la manager, precisando che lascerà l'Argentina non per motivi di salute ma per accompagnare il marito.

Come sta Wanda Nara

Wanda Nara ha poi parlato di come sta ora, dal momento che negli ultimi tempi sulla sua salute sono circolate diverse indiscrezioni, alcune anche piuttosto gravi."La verità è che sto bene", ha esordito, "Sono state dette molte bugie. Parlano e sostengono cose che non sono vere, senza misurare il fatto che parlando della vita degli altri". La fuga di notizie sul suo conto era nata dopo che alcuni siti avevano parlato di un malore, di forti dolori addominali che l'avevano portata una giornata intera in ospedale. Lei stessa aveva poi precisato che si trattava di esami di routine di cui, in ogni caso, non aveva ancora ottenuto i risultati.