Wanda Nara: “Sono a casa in attesa di altri esami, è circolata una diagnosi che neanche io avevo” Wanda Nara con un post ha rotto il silenzio riguardo le sue condizioni di salute dopo le indiscrezioni lanciate dai media argentini. La procuratrice ha lamentato il fatto che fosse girata voce di una diagnosi che neanche lei aveva: “I miei figli hanno sempre saputo tutto da me, ma avrei scelto di farlo con più risultati e studi alla mano. E soprattutto con i miei tempi”.

A cura di Gaia Martino

Wanda Nara pochi minuti fa ha rotto il silenzio riguardo le sue condizioni di salute. Dopo la diffusione di indiscrezioni – lanciate dai media argentini – riguardo un suo possibile problema di salute, ha deciso di spiegare nel dettaglio cosa le è successo.

Le parole di Wanda Nara

Wanda Nara con un post su Instagram ha spiegato nel dettaglio perché si è parlato di un suo ricovero in ospedale: "Mercoledì ho deciso da sola di fare alcune analisi di routine, come faccio sempre ogni volta che viaggio o una volta all'anno. Alcuni valori non erano buoni e ho deciso di ricoverarmi per integrare altri controlli andati bene. Giovedì, da sola, sono uscita dalla clinica per fare più esami in un luogo specializzato. L'ho fatto nel tentativo di aggiungere maggiori informazioni ai risultati dei primi esami". La procuratrice ha spiegato di aver cercato di tutelare i figli da qualsiasi tipo di preoccupazione, "soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi precisa", ma "venerdì hanno ricevuto da un giornalista la conferma di una diagnosi che nemmeno io avevo". L'argentina si è risentita del fatto che i figli fossero venuti a conoscenza di fatti non verificati: "La medicina non è precisa e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo esame. I miei figli hanno sempre saputo tutto da me, ho sempre parlato chiaro e questa non sarebbe stata un'eccezione. Ma avrei scelto di farlo con più risultati e studi alla mano. E soprattutto con i miei tempi".

"Sono a casa, seguita da professionisti"

Wanda Nara ha concluso il lungo messaggio ringraziando la sua famiglia per la vicinanza e l'affetto dimostrato in questi giorni. "Sono già a casa, in attesa di altri esami e seguendo le indicazioni dei professionisti che mi accompagnano. Terrò la mia privacy, soprattutto per proteggere i miei figli".