Wanda Nara, polemiche in Argentina per la sua intervista in Tv nonostante le condizioni di salute Non si sa con certezza come stia Wanda Nara, che non ha confermato né smentito le indiscrezioni sulla leucemia diffuse nei giorni scorsi. Intanto in Argentina fa discutere la scelta della rete Telefe di mandare in onda un’intervista a Nara, che andrà in onda lunedì 17 luglio, ma era stata registrata giorni fa.

A cura di Andrea Parrella

Le indiscrezioni sulle condizioni di salute di Wanda Nara tengono banco da ore. La conduttrice e imprenditrice argentina è stata ricoverata nei giorni scorsi in un ospedale in Argentina, dove è reduce dalla conduzione della versione locale di Masterchef. Dolori addominali molto forti, quelli di cui si è parlato nelle prime ore in cui sono emerse notizie in merito al suo ricovero in ospedale. Quella che inizialmente poteva apparire come un innocuo malore, ha assunto i tratti e le sfumature drammatiche di qualcosa di molto più grave.

Sono stati i media argentini a parlare dell'ipotesi che Wanda Nara sia stata colpita da leucemia e si appresti ad entrare in una clinica per affrontare le cure.

Il silenzio di Wanda Nara e la famiglia sulle condizioni di salute

A due giorni di distanza dalla circolazione dell'ipotesi sconcertante, non sono arrivate conferme né smentite da parte della diretta interessata, il suo entourage e la sua famiglia. Wanda Nara ha infatti silenziato i suoi social network, su cui non sono presenti tracce di recenti aggiornamenti, così come silente è l'account Instagram del marito Mauro Icardi. Sulla coppia, negli ultimi mesi, si erano addensate nubi di crisi, al punto che si era arrivato a parlare di una separazione mai del tutto confermata.

Leggi anche La famiglia di Wanda Nara si allarga: il padre Andres e la moglie Alicia Barbasola aspettano un bebè

Stando a quanto emerge in queste ore dai racconti dei media argentini, le circostanze complesse che riguarderebbero le condizioni di salute di Wanda Nara, avrebbero contribuito a riavvicinare fortemente Mauro Icardi a sua moglie. Scrive TgCom che "La notizia della malattia di Wanda Nara ha sconvolto tutti. Mauro Icardi, con cui la modella ha vissuto periodi di alti e bassi, crisi e riconciliazioni, è al suo fianco. I figli della Nara sono scioccati e la madre cerca di proteggere la loro privacy allontanandosi dai social".

La discussa intervista in Tv

Intanto in Argentina si discute per la messa in onda di lunedì prossimo di un'intervista a Wanda Nara registrata diversi giorni fa. Si tratta di un faccia a faccia con la conduttrice Veronica Lozano, trasmesso dalla rete TeleFe, che verrà ugualmente trasmesso nonostante l'incertezza sulle condizioni di salute della conduttrice. La messa in onda della trasmissione è stata annunciata con questa precisazione: “Questo lunedì abbiamo una nota con Wanda Nara. Sebbene sappiamo che sta attraversando momenti complessi in relazione alla sua salute, scegliamo di essere discreti fino a quando non ne parlerà, ma questo lunedì non puoi perderti la nota con Wanda Nara sul divano".

Una scelta editoriale certamente discutibile, soprattutto perché il lancio della trasmissione tiene conto delle notizie, certamente vaghe ma comunque preoccupanti, sulle condizioni di salute dell'imprenditrice. Scrive il quotidiano argentino Clarin: "Sebbene siano state riportate presunte diagnosi, non esiste un resoconto ufficiale o familiare su quanto sta accadendo a Wanda, non c'è nemmeno la conferma che sia stata dimessa. È noto che le sue analisi e altri studi indicano una patologia. La verità è che venerdì, in mezzo allo choc della notizia, Telefe è uscita per "vendere" una nota che, stando al comunicato e alla promozione di Lozano, sembrava attuale".