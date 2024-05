video suggerito

L’olandese Joost Klein squalificato agli Eurovision 2024: “Denunciato da una donna della produzione” Joost Klein, rappresentante dell’Olanda agli Eurovision Song Contest 2024, è stato escluso dalla gara. Lo comunica l’EBU in una nota che chiarisce le ragioni della squalifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Joost Klein, rappresentante dell’Olanda all’Eurovision Song Contest 2024, è stato squalificato. Lo comunica l’EBU in una nota che ufficializza l’esclusione dell’artista dalla gara. Confermate le indiscrezioni secondo le quali l’episodio che ha portato alla squalifica del cantante non ha coinvolto i rappresentanti o le delegazioni di nessun altro artista in gara. Klein è stato denunciato da una donna che fa parte della produzione del Contest per motivi che non sono stati chiariti.

La nota ufficiale dell’EBU sulla squalifica dell’Olanda all’Eurovision 2024

“L’artista olandese Joost Klein non parteciperà alla finale dell’Eurovision Song Contest 2024”, si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito dell’Eurovision, “La polizia svedese sta indagando sulla denuncia presentata da una donna della troupe di produzione dopo un incidente avvenuto in seguito alla sua esibizione nel corso della semifinale di giovedì sera. In attesa che il procedimento legale faccia il suo corso, non sarebbe opportuno per lui proseguire nella partecipazione al concorso”.

Nessun altro paese coinvolto nella squalifica dell’Olanda

L’EBu chiarisce, infine, che contrariamente alle indiscrezioni circolate, l’episodio che ha determinato la squalifica dell’Olanda non ha coinvolto i rappresentanti di alcuna altra nazione in gara: “Vorremmo chiarire che, contrariamente a quanto riportato da alcuni media e alle speculazioni sui social, questo incidente non ha coinvolto alcun altri artista o membro della delegazione. Manteniamo una politica di tolleranza zero nei confronti di comportamenti inappropriati tenuti durante la realizzazione del nostro evento e ci impegniamo a garantire un ambiente sicuro e protetto per tutto il personale che partecipa al progetto. Per questo motivo, il comportamento di Joost Klein nei confronti di un membro della squadra è ritenuto contrario alle regole del concorso. La finale del 68° Eurovision Song Contest parteciperà con 25 canzoni partecipanti”.

La tv olandese: "Squalifica sproporzionata, siamo scioccati"

Con un post pubblicato su Instagram, la televisione olandese ha commentato la squalifica di Joost Klein all'Eurovision Song Contest: "Prendiamo nota della squalifica ricevuta dall’EBU, squalifica che Avrotros trova sproporzionata. Siamo scioccati da questa decisione. Siamo profondamente dispiaciuti e torneremo a parlarne più avanti”.