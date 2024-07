video suggerito

Arrestato il padre di Wanda Nara, è accusato di avere aggredito la moglie 35enne Alicia Barbasola Andrés Nara, padre di Wanda Nara, è stato arrestato in seguito alla denuncia della moglie 35enne Alicia Barbasola. La donna sostiene di essere stata fisicamente aggredita dal compagno durante una lite particolarmente accesa.

A cura di Stefania Rocco

Nuovo problema da affrontare per Wanda Nara. Dopo la notizia – confermata dalla diretta interessata – della separazione da Mauro Icardi, che starebbe soffrendo profondamente per la decisione della moglie, dall’Argentina arriva un’altra tegola per la nota showgirl. Secondo quanto riferito nel corso della trasmissione televisiva “Los ángeles de la mañana”, Andrés Nara, 67enne padre di Wanda, sarebbe stato arrestato. L’intervento delle forze dell’ordine sarebbe scaturito dalla denuncia della moglie 35enne dell’uomo, Alicia Barbasola.

Perché Andrés Nara è stato arrestato

Barbasola, nella denuncia a carico del marito, ha riferito di essere stata fisicamente aggredita dall’uomo al culmine di una lite particolarmente accesa. La donna sostiene che il marito le avrebbe lasciato segni visibili sul collo. A chiamare la polizia sarebbero stati i vicini di casa della coppia, preoccupati dalle urla provenienti dall’appartamento. Quando le forze dell’ordine sono arrivate nell’abitazione, hanno deciso di trasferire sia Andrés che Alicia nella più vicina stazione di polizia. In seguito alla testimonianza della donna e alle ferite riscontrate intorno al collo, l’uomo è stato trattenuto. Secondo i media argentina, non sarebbe stato raro sentire urla provenire dall’appartamento dei due.

Alicia Susana Barbasola, moglie di Andrés Nara, aveva già denunciato l’ex marito Sergio Pilarche

Alicia Susana Barbasola è una modella 35enne che ha sposato Andrés Nara, padre di Wanda Nara il 14 febbraio 2023. In passato, la donna aveva già denunciato l’ex marito per violenza di genere. Era l’estate del 2017 quando accusò Sergio Pilarche, giudice di Buenos Aires, di averla violentata e di avere cercato di ucciderla. Lei stessa aveva raccontato l’episodio durante una trasmissione andata in onda sulla tv argentina. “Mille volte sono andata in questura a sporgere denuncia ma non l’hanno registrata perché lui è un giudice”, aveva raccontato la donna. L’uomo, accusato di violenza dall’ex moglie, aveva chiesto e ottenuto un ordine restrittivo affinché la ex moglie non potesse più avvicinarsi a lui o alla sua famiglia. In precedenza, era stata la stessa Alicia a ottenere un ordine restrittivo che vietava all’ex marito di avvicinarla.