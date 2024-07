video suggerito

Icardi a pezzi dopo l’addio di Wanda, ha perso parecchi chili: i tifosi gli scrivono cosa deve fare Mauro Icardi è distrutto dopo l’addio di Wanda Nara, che stavolta pare definitivo: l’attaccante del Galatasaray è depresso e non mangia, avrebbe perso 6 chili. I tifosi del club turco lo inondano di affetto e gli scrivono cosa deve fare adesso, il suggerimento è lo stesso da parte di tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo essersi presi e lasciati parecchie volte negli ultimi tre anni, stavolta sembra davvero finita tra Mauro Icardi e Wanda Nara. "Sono separata", ha fatto sapere la 37enne showgirl argentina, aggiungendo di "aver provato ancora una volta per motivi personali e di salute" a salvare il rapporto col padre delle sue due figlie più piccole. Ma c'erano troppi cocci, tenerli assieme con l'ennesima spennellata di colla non bastava più. Puoi incollare una, due volte, poi i bordi non aderiscono più e le crepe diventano non più aggiustabili. Anche questa volta, come in tutte quelle precedenti, è stata Wanda a lasciare Mauro, lasciandolo mai come ora in uno stato di prostrazione fisica e psicologica che lo sta annientando. Le voci che arrivano dalla Turchia sono allarmanti, Icardi mangerebbe poco e avrebbe perso tanti chili. In suo soccorso sono arrivati in massa i tifosi del Galatasaray.

Wanda Nara ha lasciato Mauro Icardi: torna in Argentina

La verità è che dalla sbandata di Icardi per la ‘China' Suarez nel 2021 niente è stato più come prima nel rapporto con la moglie, che più di una volta da allora ha annunciato di essersi separata dal 31enne calciatore, in una occasione facendo trapelare anche l'istanza di divorzio. Tutto rientrato sempre per volontà dell'ex capitano dell'Inter, il cui pressing sul cuore di Wanda – facendo leva anche sulla famiglia – era riuscito finora a farla tornare da lui.

L'ultima foto postata da Mauro Icardi che lo ritrae assieme a Wanda Nara, era il 19 giugno

La scoperta della malattia – una mazzata terribile per Wanda, con la diagnosi di leucemia – aveva visto Mauro stringerla più che mai nel suo abbraccio ed avere cura di lei nel momento più drammatico della sua vita. Ma l'amore è altro, ed evidentemente la modella e imprenditrice aveva svuotato il serbatoio di questo sentimento. "Andrò a vivere nella mia casa di Buenos Aires – ha scritto sui social, spazzando via poi il gossip su un nuovo amore – Non ho voglia di conoscere nessuno al momento, perché ho tanto lavoro e sono concentrata sul mio di cuore".

Icardi distrutto, Galatasaray preoccupato: "È depresso e non mangia, ha perso 6 chili"

Wanda in Argentina, Mauro in Turchia a proseguire la sua carriera di calciatore professionista, ma in uno stato che attualmente desta tanta preoccupazione non solo in chi gli è vicino affettivamente ma anche in chi gli versa lo stipendio, ovvero il Galatasaray, con cui ha un contratto fino al 2026. "Dalla preseason turca del Galatasaray in Austria, dicono che Icardi sia depresso, senza appetito e abbia perso massa muscolare", ha svelato il giornalista Gustavo Mendez su Instagram facendo intuire il senso di angosciante vuoto che sta attanagliando Icardi in questo frangente doloroso, un passaggio della sua vita che non può eludere con uno scatto sul filo del fuorigioco.

Il post su Icardi del giornalista Gustavo Mendez

Secondo il giornalista, l'attaccante argentino sarebbe dimagrito a causa dell'inappetenza e dei malesseri avvertiti nei giorni scorsi, che hanno influito sulla sua condizione fisica e psicologica. "Avrebbe perso sei chili", ha spiegato Mendez parlando della situazione del giocatore. Icardi preoccuperebbe non poco i responsabili della squadra di Istanbul per le sue condizioni che sembrano peggiorare dopo tutto quello che è successo nella sua vita privata e per come questo si traduce nella sua carriera professionale. Inoltre è emerso che il calciatore ha ricevuto la visita del suo legale per discutere dei prossimi dolorosi passi. "Il suo avvocato si è presentato al campo per avviare la procedura di divorzio richiesta da Wanda", ha detto sempre Mendez.

I tifosi turchi inondano di affetto Mauro: tutti gli dicono la stessa cosa

In tutto questo, i tifosi del Galatasaray, per i quali Icardi è un idolo assoluto dopo l'ultima strepitosa stagione in cui è stato fondamentale per la vittoria del titolo turco, si sono riversati in massa sul profilo Instagram di Mauro, inondandolo di messaggi di affetto, ma anche di consigli su come gestire la sua vicenda personale. Il suggerimento quasi unanime è di andare avanti e provare a chiudere definitivamente il capitolo Wanda, andando oltre il dolore e lo struggimento.

Un Icardi visibilmente smagrito, in una foto postata qualche ora fa dal giocatore

"Wanda ha scelto un'altra strada, saremmo tutti felici di vedervi di nuovo insieme, ma non puoi costringerla ad amarti. Dimostra ai tuoi tifosi che ti adorano che sei un campione in campo ma anche come uomo. Pensa al tuo futuro e a quello delle tue figlie. Sei giovane, bello e ricco, sicuramente troverai una donna giovane e bella che ti amerà e vorrà mettere su famiglia con te e che sarà disposta a dare dei fratelli a Francesca e Isabel. Augura di cuore a Wanda di ritrovare la serenità e l'equilibrio che sembra aver perso", è uno dei messaggi che ha ricevuto più like.

È che col cuore degli altri è facile ragionare, ma se hai un volto, una voce, un corpo stampati addosso, se ti mancano le mani nelle mani, il respiro caldo, gli occhi che ti scavano l'anima, se ti manca l'aria e non sai cosa fare, non bastano tutti i messaggi del mondo. Serve il tempo, serve il vento forte, serve la pioggia battente. Serve il mare e il cielo. E forse potrà aiutare anche qualche gol segnato e l'abbraccio dei compagni.