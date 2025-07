I tifosi chiedono al Liverpool di prendere una decisione senza precedenti dopo la morte di Diogo Jota

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Liverpool oggi si è risvegliata col cuore a pezzi per una notizia davvero terribile, di quelle che si fa fatica a credere per quanto sono inattese, brutali, inaccettabili. Diogo Jota, stella dei Reds e della nazionale portoghese è morto nella notte a 28 anni in un incidente stradale in cui ha perso la vita anche suo fratello minore André Silva, calciatore come lui. Uno pneumatico che esplode, la Lamborghini che deraglia e finisce fuori strada, il rogo che divora la vettura e i corpi esanimi dei due ragazzi: le immagini di quel poco che resta della macchina sono impressionanti, è stata una fine orribile. Mentre tutto il mondo piange la morte dei due calciatori, i tifosi del Liverpool stanno inondando i social con una richiesta fatta al club del Merseyside: ritirare la maglia numero 20 di Diogo Jota.

I tifosi del Liverpool già stanno portando omaggi alla memoria di Diogo Jota ad Anfield

L'attaccante portoghese vestiva i colori dei Reds ormai da cinque anni, dopo essere stato acquistato nel 2020 dal Wolverhampton. Pur con una concorrenza fortissima nel reparto offensivo, Diogo Jota aveva giocato e segnato tanto: 65 gol e 26 assist il suo ruolino in 182 presenze complessive, 9 reti in 37 apparizioni nell'ultima stagione, quella del campionato vinto dalla splendida squadra di Slot. Nel quinquiennio trascorso ad Anfield, il nazionale lusitano ha messo in bacheca anche una Coppa d'Inghilterra, due Coppe di Lega, un Community Shield.

I tifosi chiedono al Liverpool di ritirare la maglia numero 20 di Diogo Jota

Amatissimo dai tifosi del Liverpool, questi ora chiedono al club di fare qualcosa senza precedenti nella storia dei Reds: ritirare il numero di maglia di Diogo Jota, cosa mai fatta prima per nessun calciatore. L'unica maglia ritirata finora dal Liverpool è stata infatti quella numero 96, un gesto simbolico fatto in memoria delle 96 vittime della tragedia di Hillsborough del 15 aprile 1989. I tifosi adesso chiedono che anche il numero 20, indossato dal calciatore portoghese da quando era arrivato nel 2020 dai Wolves (dove aveva il 18, mentre in nazionale aveva il 21), non venga mai più usato da nessun calciatore dei Reds in futuro.

La maglia numero 20 del Liverpool in spogliatoio prima di un match di Premier League

Sui social il fiume dei messaggi è incessante, con una frase ripetuta, che è l'anima del Liverpool: "You'll never walk alone", "Non camminerai mai solo". Parole che lo stesso Diogo Jota aveva usato quando si era trasferito sul Merseyside, annunciando in quel frangente anche il numero che aveva scelto nella sua nuova avventura, appunto il 20.

I compagni di Diogo Jota – sia nel club che in nazionale, in primis Cristiano Ronaldo – stanno scrivendo in queste ore post di addio strazianti al ragazzo. In una storia su Instagram, l'ex capitano dei Wolves Ruben Neves, che ha giocato 164 partite con Jota tra club e Portogallo, ha scritto: "Dicono che perdiamo le persone solo quando le dimentichiamo. Io non ti dimenticherò mai!". Un sentimento che in queste ore tragiche pervade tutto il mondo del calcio e in particolare Liverpool: impossibile dimenticare.