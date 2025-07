Cristiano Ronaldo distrutto per Diogo Jota: “Non ha senso. Eravamo appena stati insieme”

video suggerito

"Non ha senso". L'incipit del messaggio condiviso da Cristiano Ronaldo sui social spiega bene qual è lo stato d'animo del campione portoghese per la morte del connazionale, Diogo Jota. Insieme circa un mese fa alzavano il trofeo della Nations League dopo una finale tiratissima contro la Spagna e vinta ai calci di rigore. Oggi apprende la notizia del tragico incidente nel quale il calciatore del Liverpool ha perso la vita assieme al fratello, André. Ed è scioccante. "Eravamo insieme in nazionale", è la constatazione mista a incredulità che meglio traccia lo sgomento dell'uomo dinanzi all'ineluttabilità del destino.

Il dolore di CR7: "Ti eri appena sposato"

La frase successiva è una stretta al cuore, di quelle che lascia una sensazione di bruciore pulsante come se avessero cercato di strapparlo da petto. È straziante ma la dura realtà della vita è anche questa. "Ti eri appena sposato" è il riferimento del cinque volte Pallone d'Oro alle nozze celebrate il 22 giugno scorso. E fa male davvero vedere adesso quelle immagini in cui oltre a Diogo Jota e alla moglie, Rute Cardoso, sull'altare dov'è stato celebrato il rito ci sono anche i tre bambini nati dalla loro relazione. Tutto spazzato via dalla crudeltà del destino.

Il primo pensiero da parte di Ronaldo va proprio a loro. "Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli… sono vicino a loro con tutto il cuore e mi auguro che abbiano tutta la forza del mondo". Infine, l'ultimo saluto che è un abbraccio mandato verso l'aldilà per dare un senso a questa vita anche se un senso non ce l'ha. "So che sarai sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e André, ci mancherete tutti".

Il cordoglio di Cristiano Ronaldo entra nel corredo accessorio di dolore che ha sconvolto e unito il mondo del calcio internazionale, travalicando l'aspetto sportivo. Parole di profonda tristezza sono arrivate anche dai vertici delle Istituzioni lusitane come si evince dalle esternazioni del Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, sulla sciagura: "Una perdita che ha rattristato tutto il popolo portoghese – è la breve dichiarazione con la quale ha espresso profondo rammarico per la tragica e prematura scomparsa del calciatore del Liverpool e della nazionale, Diogo Jota, e di suo fratello André Silva -. Le mie più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi per una perdita che ha sconvolto tutto il popolo portoghese".