Diogo Jota era nel momento migliore della sua vita: 10 giorni fa il matrimonio, aveva vinto tutto

La tragedia di Diogo Jota ha sconvolto il mondo dello sport e del calcio in particolare, con la notizia della tragica morte del 28enne giocatore del Liverpool e della nazionale portoghese, avvenuta a seguito di un fatale incidente stradale, in Spagna in cui è morto anche il fratello Andrè. L'attaccante lusitano era reduce da una stagione a dir poco perfetta, con il successo in Premier League con i reds e la conquista della seconda Nations League col Portogallo. A gonfie vele anche la vita privata, con il matrimonio solo pochi giorni fa con la compagna di una vita, Rute Cardoso, con cui era insieme dal 2012 e dalla quale ha avuto tre figli.

Diogo Jota si era sposato solo qualche giorno prima: l'ultimo post, "sì all'eternità"

"Un giorno che non dimenticheremo mai". Così solo qualche ora prima dell'incidente mortale, Diogo Jota celebrava con un video il coronamento di un sogno sui propri profili social: il matrimonio con l'amore di una vita, Rute Cardoso, conosciuta nel 2012, alla quale nel giugno 2022 le chiese di sposarlo.

Proprio qualche giorno fa, la coppia aveva condiviso la notizia in un post congiunto, mostrando la cerimonia nuziale che si era svolta il mese scorso con le foto di loro due davanti all'altare, insieme ai tre figli, e della coppia che esce dalla cerimonia con un mazzo di fiori. Nella didascalia, "22 giugno 2025. Sì all'eternità" per immortalare il momento che ha ricevuto migliaia di commenti tra cui quelli dei compagni al Liverpool, come Darwin Nunez e Natalia Becker, moglie del portiere Alisson.

La stagione perfetta di Diogo Jota: in titolo in Premier League col Liverpool

Proprio con i colori del Liverpool, Diogo Jota aveva conquistato l'obiettivo stagionale principe: il titolo di Campione d'Inghilterra in Premier League. Cresciuto calcisticamente in Portogallo, la maturazione calcistica definitiva arriva proprio in Inghilterra dove viene ingaggiato dal Liverpool nel 2020, a titolo definitivo per circa 45 milioni di euro. Nonostante dovesse essere inizialmente una riserva, Diogo Jota si guadagna ben presto i gradi da titolare e diventa un elemento fisso nella squadra guidata da Jurgen Klopp. Con il tecnico tedesco vincerà due Coppe di Lega, una FA Cup e una Community Shield. Ma anche con il cambio di panchina, a fine stagione 2024, per Diogo Jota nulla cambia: si laurea campione d'Inghilterra conquistando la sua prima Premier, contribuendo in una stagione esaltante con 37 presenze e 9 gol

Diogo Jota e la profezia col Portogallo: "Vinceremo la Nations League"

Anche in Nazionale, per Diogo Jota il 2025 è stato a dir poco stupefacente. Convocato fisso tra i giocatori richiesti dal ct Roberto Martinez, il 28enne attaccante ha contribuito alla gloria nazionale riuscendo a portare per ben due volte la Nations League in Portogallo. La prima volta, nell'edizione 2018-2019 viene aggiunto alla squadra ma non scenderà mai in campo, ma per il bis sarà uno dei protagonisti in una nazionale guidata da Cristiano Ronaldo con cui divide il ruolo e fa da riserva, concludendo il torneo giocando in tutte le partite, dal 1° turno alla finale contro la Spagna. E diventando virale anche per una vera e propria profezia, che lo stesso Diogo Jota espresse: "Vinceremo la Nations League"

Chi era Diogo Jota, talento puro made in Portogallo

Cresciuto calcisticamente in Patria, iniziando nel piccolo Paços Ferreira, Diogo Jota viene quasi subito notato dall'Atletico Madrid a soli 19 anni. Da lì in poi, inizia una carriera in crescendo: gli spagnoli lo lasciano crescere nel Porto, dove ha tempo di crescere e maturare esordendo e segnando anche in Champions League. Poi, il primo passo verso l'avventura inglese: nel 2017 passa al Wolverhampton, club con cui conquista la promozione in Premier League dopo 6 anni di latitanza, guadagnandosi il riscatto e un posto fisso in squadra. Fino alle attenzioni del Liverpool che nel 2020 lo acquista per 45 milioni di euro.

Nel frattempo, cresce anche in Nazionale: dopo l'esordio nell'Olimpica, perde una finale europea Under21 per poi approdare nella selezione maggiore nel 2019. Con cui trionfa per ben due volte nel torneo della Nations League nel 2019 e, l'ultima, solo qualche settimana fa.