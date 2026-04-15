“Il Liverpool soffre ancora per la morte di Diogo Jota”: bufera per le parole in diretta su Prime

La stagione del Liverpool fin qui è totalmente fallimentare. Il posto in Champions per la prossima stagione è l'obiettivo minimo e potrebbe lenire la delusione per un'annata da cancellare. La sconfitta con il PSG ad Anfield ha suggellato un percorso europeo deficitario ed ha ufficializzato l'eliminazione ai quarti. Dopo la partita su Prime Video UK è stata analizzata la stagione del Liverpool e i commentatori hanno detto che un impatto importante ha avuto su quest'annata la morte di Diogo Jota. Sentir parlare del calciatore portoghese ha scatenato i social network.

Per il Liverpool senz'altro c'è un prima e un dopo. La scorsa stagione i Reds sono tornati a vincere la Premier League dopo cinque anni, l'hanno festeggiata con tutti gli onori. Meno di due mesi la grande festa a causa di un tragico incidente stradale è morto Diogo Jota, calciatore del Liverpool che era un cardine della squadra. I calciatori così come l'allenatore Arne Slot lo hanno ricordato spesso. La squadra ha deciso di tenere nello spogliatoi l'armadietto di Diogo Jota intatto. Davvero commovente. L'amico in un certo senso è come fosse sempre lì con loro. Nobiltà d'animo purissima.

Le parole dei talent di Prime Video UK

Al termine di Liverpool-PSG i talent di Prime Video Sport UK: Robbie Fowler, Wayne Rooney, Clarence Seedorf e Daniel Sturridge parlando della stagione della squadra di Slot hanno tirato in ballo pure Diogo Jota, o meglio la sua tragica morte. I commentatori hanno sostenuto che la doppia sconfitta con il Paris (che ha vinto 2-0 sia all'andata che al ritorno) sia spiegabile anche con la morte di Diogo Jota. Un evento che ha condizionato tutta la stagione del Liverpool.

Sturridge, che conosce bene il mondo Liverpool, ci ha giocato per tanti anni, ha vinto anche la Champions con Klopp, ha detto: "Diogo faceva parte della squadra, era un membro della famiglia. Per loro è differente. Si, è vero, sono calciatori professionisti. Ma la performance, così come la mente, è influenzata da tante cose, lo capisci anche dal body language. I calciatori del Liverpool soffrono ancora per la sua morte".

I social criticano severamente le opinioni degli ex calciatori

Quei commenti hanno prodotto vivacissime critiche da parte di decine di utenti che hanno attaccato Fowler, Rooney, Seedorf e Sturridge che hanno ricevuto aspri attacchi. In parecchi hanno visto come inelegante oltre che indelicato e vergognoso tirare in ballo un evento luttuoso per giustificare dei risultati inaccettabili per una squadra che sul mercato aveva investito la scorsa estate circa 400 milioni di euro.