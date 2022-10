Icardi mente oppure è disconnesso dalla realtà: la firma su quel foglio è di Wanda, il mondo crolla Il mondo di Mauro Icardi è andato distrutto, la realtà tutta sua che sta difendendo disperatamente è crollata: la firma su quel foglio è di Wanda, la sua amata Wanda.

A cura di Paolo Fiorenza

Domani il Galatasaray giocherà in campionato in casa del Kayserispor: i giallorossi sono ad un punto dalla vetta della Superlig turca e dunque la sfida è molto importante per le ambizioni di Mertens e compagni. Tra questi ultimi c'è anche Mauro Icardi, che in questo periodo a tutto sembra pensare tranne che alla professione che gli fa guadagnare anche quest'anno poco meno di 10 milioni netti (non ha certo lasciato sul tavolo un centesimo, nel prestito annuale dal PSG).

Il 29enne attaccante argentino continua ad essere invischiato nella tormentata storia con la moglie Wanda Nara, un amore (con annessa famiglia allargata ai figli dell'ex marito Maxi Lopez e con annessi milionari interessi aziendali, essendo lei anche la sua agente) che ha letteralmente devastato la vita e la carriera di Icardi, prima facendolo cadere in disgrazia all'Inter dov'era il bomber e il capitano, poi distruggendo anche la sua esperienza al PSG. Già panchinaro sotto la Tour Eiffel dopo l'arrivo di Messi nell'estate del 2021, la vicenda del tradimento con l'attrice Eugenia ‘China' Suarez ha dato il via a mesi folli di prendersi e lasciarsi dei due, col giocatore impegnato a recuperare disperatamente il rapporto in più di un'occasione dopo che Wanda se n'era andata di casa tornando a Milano.

Mauro Icardi, Wanda Nara e i figli (anche di Maxi Lopez) il 10 settembre a Istanbul: sembrava tutto sereno

Nel corso dell'ultima estate sembrava che il sereno fosse tornato definitivamente ed a inizio settembre la coppia è stata a Miami prima che sbarcasse a Istanbul per la firma del contratto col Galatasaray. Ma il successivo viaggio di Wanda in Argentina per partecipare come ospite fissa alla versione locale del programma televisivo ‘Il cantante mascherato' – una permanenza che perdura tuttora – ha segnato quella che appare la rottura definitiva del matrimonio. La moglie di Icardi, approfittando della lontananza che l'ha smarcata dal pressing asfissiante del giocatore, ha dunque comunicato il 22 settembre in maniera unilaterale la loro separazione con una fredda storia su Instagram.

Icardi ancora una volta non si è arreso, disseminando i suoi social di messaggi, foto ed emoj che testimoniavano il suo amore folle e nel contempo negando che fossero separati, con tanto di messaggi privati con Wanda spiattellati in pubblico. Poi è volato in Argentina – mollando il suo club alla vigilia di una partita – per tentare la carta del contatto fisico per ricucire la toppa per l'ennesima volta, ma a quanto pare le cose non sono andate come sperato, anzi i comportamenti della moglie – che sta ostentando con foto e video i suoi rapporti col giovane rapper argentino L-Gante, assieme al quale sta lavorando per una canzone in uscita – gli hanno fatto perdere la testa: ieri per la prima volta Icardi ha preso la parola per raccontare la sua verità, in un lungo sfogo su Instagram che in alcuni passaggi è stato molto duro nei confronti di Wanda, a suo dire "lo zimbello del mondo intero" in questo momento per quello che sta facendo.

Mauro e Wanda ad agosto a Ibiza: era amore (almeno sui social…)

Nel corso della diretta di ieri, Icardi ancora una volta ha negato di essere separato dalla moglie: "Sono stufo delle bugie, delle invenzioni. Wanda chiede la separazione da un anno e non lo fa mai. C'è sempre un ricatto, una minaccia, qualcosa, e non ci separiamo mai". Il giocatore ha poi ribadito che aspetta la moglie nella loro casa a Istanbul se e quando si degnerà di tornare dall'Argentina. Parole che la 35enne showgirl ha preso malissimo, assicurando a chi le è vicino che la storia con Icardi è arrivata ad un punto di non ritorno e le possibilità di riconciliazione stanno a zero.

Del resto nella diretta su Instagram Icardi ha mentito spudoratamente circa la separazione dalla moglie, che in Argentina hanno svelato già essere in atto, con tanto di documento mostrato in TV che la testimonia. Nel corso del programma ‘Los angeles de la manana', è stata esibita la procura alle liti inviata e sottoscritta da Wanda Nara al suo avvocato per rappresentarla "in riferimento al procedimento civile da promuovere dinanzi al Tribunale di Milano ed avente ad oggetto ricorso per separazione dei coniugi".

Il documento firmato da Wanda Nara e inviato in Italia

Nel programma è stato evidenziato che il documento è stato firmato il 1° ottobre – proprio durante il breve soggiorno di Icardi a Buenos Aires – dopo un lungo colloquio tra Wanda e Mauro alla presenza dell'avvocato Ana Rosenfeld. "Da questo parte il processo legale, che prevede un regime di visita per le due figlie che hanno in comune", è stato spiegato. Separazione e non divorzio, come ha chiarito la stessa Rosenfeld spiegando i motivi dell'iniziativa ufficiale della Nara: poter essere libera di avere una vita privata lontana da Icardi senza correre rischi che venga usata come arma dall'altra parte. "La separazione è ufficiale e legale. Non c'è divorzio, ma c'è separazione – ha detto l'avvocato di Wanda – C'è una differenza sostanziale: i due possono fare la loro la vita, perché l'adulterio non è cosa da poco in Italia e può essere una questione di battaglia legale. Così hanno deciso di separarsi legalmente, ma non c'è ancora alcuna separazione dei beni, cosa che sarebbe comunque fatta previo accordo".

Il matrimonio stavolta è dunque arrivato al capolinea, eppure Icardi nega strenuamente che sia davvero finito. In aggiunta alle parole del giocatore pronunciate nella diretta su Instagram, nello stesso programma televisivo è stato affermato che lui non si rassegna e non vuole dare seguito al divorzio, pur avendo dovuto accettare la separazione dopo che inizialmente aveva fatto fuoco e fiamme nell'incontro con la moglie. Tra qualche giorno Wanda dovrebbe tornare in Turchia e proverà a far aprire gli occhi definitivamente a Mauro: la realtà è diversa da quella che lui si è costruita e sta disperatamente difendendo contro ogni evidenza. È la vita, nient'altro che la vita.