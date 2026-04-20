Italiano si prende la colpa per l’infortunio di Bernardeschi: “Volevo regalargli un tributo”

Sono bastati dieci minuti a Bernardeschi per farsi male: è uscito dal campo per un problema muscolare e Italiano si è preso la colpa per averlo mandato in campo con leggerezza.

Negli ultimi minuti della partita contro la Juventus Federico Bernardeschi è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare alla coscia destra: era entrato soltanto dieci minuti prima per prendersi gli applausi dei suoi ex tifosi, ma in quel poco tempo ha accusato un fastidio fisico che potrebbe costringerlo a saltare il resto del campionato. È Vincenzo Italiano a prendersi tutta la colpa dell'infortunio, nato perché il giocatore è stato mandato in campo per fargli raccogliere il tributo della sua ex tifoseria che già nel pre partita lo aveva acclamato.

Bernardeschi si fa male contro la Juve

Al 77′ è sceso in campo per prendersi tutti gli applausi della sua vecchia tifoseria, ma dieci minuti più tardi è uscito dal campo con del ghiaccio sulla coscia. Pochi minuti sono bastati a Bernardeschi per farsi male e lasciare il Bologna con un uomo in meno, dato che l'allenatore aveva già finito i cambi: ha raccontato a Italiano di non riuscire neanche a camminare e ai microfoni di DAZN Italiano si è assunto tutta la colpa di un infortunio che avrebbe potuto evitare.

Ha mandato in campo il suo giocatore, forse con un po' di leggerezza e poca cautela, per permettergli di raccogliere l'abbraccio dei bianconeri che nel pre partita avevano festeggiato il suo ritorno allo Stadium con cori e applausi. Un momento bello che si è trasformato in qualcosa di brutto, dato che Bernardeschi faceva fatica a camminare. Italiano si è preso tutte le colpe: "È colpa mia. Prima della partita ho visto gli applausi del pubblico, è un ragazzo fantastico e l'ho messo per fargli prendere il tributo. Non ci voleva. Spero non sia nulla di grave, ma penso che non lo avremo fino a fine stagione". In effetti mancano solo cinque partite da qui alla fine del campionato ed è improbabile che il Bologna possa contare nuovamente su di lui.