Icardi pubblica l’ultimo messaggio privato di Wanda prima che lo mollasse: non ha alcun senso Ora è davvero finita tra Mauro Icardi e Wanda Nara, dopo che lei ha annunciato la separazione. Ma la storia presenta dei salti di sceneggiatura…

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo che gli ultimi giorni erano stati disseminati di voci insistenti su una crisi definitiva del matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara, col 29enne attaccante argentino impegnato 24 ore su 24 a smentirle strenuamente via social, giurando che i due erano tuttora innamoratissimi, alla fine il castello di apparenze tenuto in piedi dal giocatore è crollato per mano della sua (quasi ex) moglie, che ha annunciato in una storia su Instagram che ha deciso di separarsi.

"È molto doloroso per me vivere questo momento, ma vista la mia esposizione, il trascendere delle cose e le speculazioni dei media, è preferibile che lo sappiate da me. Non ho nient'altro da chiarire e non voglio dare alcun tipo di dettaglio su questa separazione. Per favore, vi chiedo di capire non solo per me, ma anche per i nostri figli", ha scritto la 35enne showgirl, confermando dunque che i rumors sulla fine del matrimonio con Icardi, durato 8 anni, erano veri.

Il post di Wanda Nara in cui ha annunciato la separazione da Mauro Icardi

Un rapporto ricostruito a fatica dalla coppia dopo la vicenda della fine dell'anno scorso che aveva visto l'attuale giocatore del Galatasaray avere una sbandata – arrivata non si sa fino a che punto, lui ha sempre negato che siano arrivati all'unione fisica – con la connazionale Eugenia ‘China' Suarez. Già allora Wanda lo aveva mollato, lasciando Parigi e andandosene a Milano coi figli, poi lo aveva perdonato e rimollato, ed infine – dopo che lui si era umiliato in tutti i modi per riconquistarla – aveva acconsentito di rimettere assieme la famiglia, con annessa rinnovata esposizione mediatica quotidiana della coppia sui social.

Una decisione figlia anche della identificazione pressoché totale del loro rapporto privato con ‘l'azienda Icardi' in cui i contratti milionari del calciatore sono gestiti proprio da Wanda in veste di agente. Anche questo evidentemente non bastava più, così come il pensiero delle due figlie avute assieme: la relazione era troppo sfilacciata e logora per tenerla in piedi e la Nara ha deciso di troncarla una volta per tutte.

Icardi e la moglie nello stadio del Galatasaray con la nuova maglia: era qualche giorno fa

Nelle ore precedenti la showgirl aveva peraltro sparso segnali precisi al riguardo in altre storie Instagram, parlando al passato quando le era stato chiesto da quanto tempo stesse con Mauro ("erano 9 anni") e ancora commentando così il suo oroscopo: "Come finirai questo 2022? Sagittario: single". Ovviamente in Argentina in molti avevano messo la parola fine al matrimonio, ma Icardi aveva negato con forza con un veemente messaggio: "Come mi è stato chiesto già mille volte , chiariamolo. NO! Non siamo separati. Lei sta concludendo questo impegno lavorativo che ha preso in Argentina e tra pochi giorni la ritroveremo a casa, perché sia ​​a me che ai bambini manca molto. Ovviamente i programmi di gossip vendono menzogne, ancor più su due personaggi pubblici come noi. Ma siamo più che abituati e a volte ci piace giocare un po' con così tante sciocchezze che inventano e di tanto in tanto le alimentiamo, fino a quando quello di cui parlano cade per il loro stesso peso. Ti amo, Wanda Nara".

E ancora il calciatore, in risposta a una domanda ricevuta su Instagram, si era detto disposto ad allargare la famiglia con Wanda, facendo un altro figlio con lei: "Presto", aveva scritto, taggando ancora una volta la moglie e anche in questo caso non ricevendo alcun cenno da parte di lei. Tutto poi rimosso da Icardi dopo l'annuncio unilaterale della separazione fatto dalla Nara, così come ha eliminato anche l'ultimo messaggio privato mandatole dalla moglie, parole che aveva pubblicato qualche ora prima per dimostrare ancora una volta come anche lei fosse devotamente innamorata.

"Ti voglio abbracciare, ma sei lontano", gli aveva scritto Wanda, che si trova in Argentina per partecipare all'equivalente locale de ‘Il cantante mascherato' mentre il giocatore è in Turchia dopo che il PSG lo ha sbolognato al Galatasaray in chiusura di mercato. Un messaggio che alla luce di quello che sarebbe successo poche ore dopo appare senza alcun senso, ma del resto cercare un senso nelle vicende di cuore – dove la ragione si appanna – appare spesso operazione non praticabile. Nel pubblicare le parole apparentemente appassionate della moglie, Icardi aveva aggiunto le sue a beneficio di scettici e malelingue: "Buona notte, vado a dormire con un messaggio così bello di mia moglie. Ti amo, mancano pochi giorni". Tutto posticcio. Parole che andranno perdute nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di finire.