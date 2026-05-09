Masiello si ritira subito prima del playout con il Bari: lo ha sempre evitato negli ultimi 15 anni

Al triplice fischio di Sudtirol-Juve Stabia di Serie B la delusione è stata tanta per i padroni di casa. Il risultato di 1-1 non consente alla squadra di Bolzano di raggiungere la salvezza diretta che adesso invece passerà dai playout da giocare in partite di andata e ritorno contro il Bari. Chi perde al termine delle due partite, retrocederà in Serie C. Una sorpresa per il Sudtirol beffato dall'altro pareggio tra Monza ed Empoli che consente ai toscani di raggiungere la salvezza diretta. Ebbene da anni ormai, Sudtirol-Bari è associata a un calciatore in particolare: Andrea Masiello.

Il difensore aveva proseguito la sua carriera dopo la nota vicenda e la squalifica per calcioscommesse di 15 anni fa e il famoso autogol – secondo gli inquirenti volontario – nel derby contro il Lecce proprio indossando la maglia dei pugliesi. Ebbene l'ex Bari sarà assente. Ha dato l'addio al calcio poco prima della partita tra Sudtirol e Juve Stabia di ieri e per questo non ci sarà dunque nella sfida playout contro il Bari. Non di certo una novità dato che per diverse circostanze – solitamente squalifiche o infortuni – Masiello non era mai disponibile quando negli anni c'era da sfidare il Bari da avversario. È la dodicesima sfida complessiva che il calciatore salta contro i Galletti.

Masiello con la maglia del Bari.

È stata sua moglie con un post su Instagram ad annunciare l'addio al calcio di Masiello. Curiosa la tempistica dato che la stagione non è ancora finita e di certo il Sudtirol avrebbe avuto bisogno di un difensore della sua esperienza in una partita che vale così tanto. Masiello ha 40 anni e dopo l'esperienza al Bari e la squalifica non è più sceso in campo contro la squadra pugliese: l'unico precedente risale alla Serie B 2005/2006 ad Avellino (1-1). Pare che la decisione di chiudere qui la sua carriera al termine della stagione regolare sia stata presa in accordo proprio con il club di Bolzano. Di certo non si sapeva che il Sudtirol avrebbe giocato i playout, per giunta contro il Bari, ma per Masiello si tratta dell'ennesima assenza contro i pugliesi.

Masiello nella serata di ieri non è sceso in campo restando per tutta la partita in panchina. I suoi compagni di squadra non sono riusciti a mettere la palla in rete nonostante i numerosi tentativi e le occasioni incredibili sciupate nei tempi di recupero. Con un gol di fatto il Sudtirol sarebbe stato salvo direttamente condannando l'Empoli a giocarsi i playout contro il Bari. Per Masiello si chiude così la carriera ancora prima di capire se la propria squadra abbia raggiunto o meno l'obiettivo stagionale.