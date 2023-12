Masiello evita ancora il ritorno a Bari, si fa ammonire al 92′ e salta la quinta sfida in un anno Andrea Masiello evita ancora il ritorno a Bari: il difensore, protagonista nel 2011 dello scandalo calcio-scommesse che accompagnò la retrocessione dei galletti in B, si è fatto ammonire al 92′ e salterà la quinta sfida in un anno con i pugliesi.

A cura di Vito Lamorte

Andrea Masiello evita ancora il ritorno a Bari. Il difensore del Sudtirol non tornerà in Puglia nemmeno la settimana prossima dopo l'ammonizione rimediata nei minuti di recupero contro il Como. Il calciatore di Viareggio non ha lasciato un buon ricordo nel capoluogo pugliese per un' autorete nel derby del maggio 2011 contro il Lecce che, più avanti negli anni, si è scoperto essere stata volontaria per via del suo coinvolgimento in un giro di calcio-scommesse.

Per quella vicenda Masiello venne squalificato per due anni, cinque mesi e 15 giorni prima di tornare a giocare tra le fila dell’Atalanta: a Bari non hanno mai dimenticato quel gesto e quella vicenda ma Masiello non è mai più tornato a giocare al San Nicola.

L’anno scorso nelle due trasferte, non fu convocato, per buonsenso e quest’anno è stato ammonito sotto diffida: quindi salterà di nuovo il ritorno in Puglia. Masiello ha rimediato un turno si squalifica per somma di ammonizioni dopo l'ultimo giallo ricevuto nella sfida persa in casa contro il Como: il calciatore è stato sanzionato nei minuti di recupero e così non sarà convocabile da mister Pierpaolo Bisoli per la trasferta pugliese.

Il difensore non aveva partecipato a nessuna delle 4 sfide tra la sua compagine ed il Bari, tra Regular Season e Play-off: una situazione, a dir poco, surreale. Lo scorso anno il club pugliese e il Sudtirol si sono affrontati due volte in campionato, con un pareggio per 2-2 al San Nicola e la vittoria dei biancorossi al Druso, e nella Post-Season, 1-0 per gli altoatesini all’andata in casa il 29 maggio e stesso risultato a parti invertite nel ritorno con conseguente qualificazione del Bari alla finale per andare in Serie A persa col Cagliari.

Anche per quest'incrocio andrà così e in questo modo Andrea Masiello salterà la quinta sfida in un anno contro la sua ex squadra.