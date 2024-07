Il figlio di Martin Palermo giocherà in Serie B: Ryduan è un nuovo giocatore della Carrarese

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Carrarese, neopromossa in Serie B, ha annunciato l’acquisto di Ryduan Palermo, centravanti argentino classe 1996 e figlio di Martin Palermo. Magari ai più giovani questo nome non dirà nulla, ma si tratta di uno degli attaccanti sudamericani più iconici degli anni 2000 che ha vestito la maglia del Boca Juniors in patria e in Europa con Villarreal, Alavés e Betis in Spagna.

Ryduan gioca da attaccante come il papà e nella scorsa stagione è stato protagonista con la maglia del Martina in Serie D, segnando 16 goal nel campionato di Serie D e altre due reti ai playoff dei dilettanti. La Carrarese ha deciso di puntare su di lui e così per il calciatore argentino classe 1996 si tratta di un doppio salto di categoria.

Era stato cercato da diversi club di Serie C, come il Taranto, ma il figlio dell'attaccante ha deciso di tentare questa avventura nella seconda serie italiana.

La nota ufficiale della Carrarese: "Benvenuto Ryduan Palermo"

Questo il comunicato ufficiale del club toscano sul suo sito e sui suoi canali social.

Carrarese Calcio 1908 comunica di aver definito il tesseramento del calciatore Ryduan Palermo, classe 96 e di professione attaccante.

Il nativo di La Plata si lega ai colori azzurri sino al 30.06.2026. Il “puntero” argentino, figlio d’arte del centravanti della nazionale albiceleste Martin Palermo, è solito muoversi su tutto il fronte offensivo fungendo da riferimento e facendo valere le sue importanti doti fisiche 80 kg distribuiti su 184 cm di altezza.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Arsenal de Sarandì, vanta esperienze in campionati di massima serie sudamericana.

In Italia ed a Carrara la sua prima occasione nel professionismo entrando a far parte del reparto avanzato a disposizione di mister Antonio Calabro. L’attaccante argentino vestirà già da oggi la maglia azzurra Benvenuto Ryduan