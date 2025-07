video suggerito

Pippo Inzaghi: "Un bicchiere d'acqua mi cambiò per sempre, la mia vita non fu più quella di prima" Filippo Inzaghi ha trascinato il Pisa in Serie A e oggi è il neo allenatore del Palermo in Serie B, club col quale vuole ripetere l'impresa. E anche in panchina ha portato i suoi principi da giocatore, che gli hanno stravolto, in meglio, la vita: "Ringrazierò sempre quella sera di essere uscito"

A cura di Alessio Pediglieri

Filippo Inzaghi riparte da Palermo, dove ha firmato con il club rosanero per poter centrare un nuovo obiettivo con i siciliani per la prossima stagione in Serie B. Un'avventura entusiasmante ma di grandi ambizioni, per dimostrare di poter replicare il "miracolo Pisa", che Superpippo è riuscito a riportare in Serie A e confermarsi allenatore di livello. Proprio dai canali ufficiali rosanero, si è raccontato a 360 gradi rivivendo uno dei momenti che gli cambiò per sempre, in meglio, la vita: tutto grazie ad un bicchiere d'acqua.

Pippo Inzaghi "salutista", il rigore nel cibo e nello stile di vita che è diventato storico

La gestione "salutista" di Superpippo nel corso della sua gloriosa carriera calcistica è da sempre risaputa e da lui stesso raccontata senza veli e difesa ad oltranza: per anni ha gestito la propria nutrizione in modo talebano, mangiando quasi sempre gli stessi prodotti tra cui la tanto famosa "bresaola" da cui ha ammesso ancor oggi non si riesce a separare. Non solo: ha sempre evitato anche l'uso di alcolici di qualsiasi tipologia o gradazione: "Diciamo che se mi inviti a bere non sono un grande compagno" ha scherzato in una diretta sulla TV ufficiale del Palermo, "non sono uno che dà molte soddisfazioni in quel senso".

La vita di Pippo Inzaghi stravolta da un bicchiere d'acqua: "Ha cambiato tutto, in meglio"

Proprio la sua massima dedizione ad essere un salutista convinto lo ha però ripagato nel modo più bello, sorprendente e impagabile che mai avrebbe sognato. A rivelare l'aneddoto, lo stesso Superpippo: "Era un Halloween del 2017 ed ero in un locale, invitato ad una festa. Mi avvicinai al bancone e chiesi semplicemente un'acqua naturale". Da quel momento, il portentoso evento: "Quasi contemporaneamente una ragazza seduta lì vicino ha chiesto anche lei un'acqua e questo mi sorprese, visto che eravamo di sera, in un locale dove tutti bevevano… Ci siamo messi a parlare: sarebbe diventata la mia futura moglie". Si tratta di Angela Robusti con cui è convolato a nozze nel 2024 e "con cui ho avuto due autentici gioielli, che mi hanno cambiato la vita. Ringrazierò sempre di essere uscito quella sera" ha concluso papà Superpippo riferendosi ai piccoli Edoardo ed Emilia.

Pippo Inzaghi allenatore rigoroso: "Responsabilizzo anche così i miei giocatori"

Un particolare che rispecchia Filippo Inzaghi ancora oggi: rigoroso da calciatore, esigente come allenatore. Nulla è cambiato – in attesa di avere in panchina qualche risultato che riuscì a conquistare da giocatore. "Io cerco sempre di responsabilizzare molto i miei giocatori. Penso sinceramente che fare una vita sana, mangiare bene, riposarsi siano le basi dell'amore che uno ha anche per questo sport. Tutto questo" conclude sempre più convinto Superpippo, "ti porta inevitabilmente ad avere successo. Certo, il destino ti aiuta, ma deve essere ricercato e per farlo bisogna impegnarsi in tutto nel migliore dei modi".