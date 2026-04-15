Maria a 15 anni segna con la Salernitana e corre a baciare la foto del suo allenatore appena morto

Un gesto bellissimo, spontaneo, capace di emozionare tutti in campo e fuori. Maria ha voluto salutare così, dopo un gol, con un bacio, il suo allenatore: Alfredo Della Calce. Conosciuto come Dino, è scomparso lo scorso 8 aprile all'età di 58 anni a causa di un arresto cardiaco. Mister Dino era l'allenatore della formazione Under 15 della Salernitana Women. Stimato tecnico, ha dedicato con passione e dedizione il suo tempo ai più giovani. Nel recente passato, tra il 2017 e il 2022, aveva guidato anche diverse formazioni del settore giovanile maschile della Salernitana, dagli Esordienti fino all’Under 17.

Qualche giorno dopo la sua morte, la Salernitana Women Under 15 è scesa in campo contro il Napoli Vox e la giovane calciatrice granata, Maria, ha voluto omaggiarlo con un'esultanza a dir poco bellissima. Dopo aver segnato un gol, è stata prima abbracciata dalle compagne di squadra e poi ha attraversando tutto il campo di Prepezzano correndo per raggiungere lo striscione commemorativo in omaggio a mister Dino affisso dietro una delle due porte. Maria lo raggiunge e bacia la sua foto facendo emozionare tutti.

“Un sorriso dentro il pianto. Per te mister Dino con tutto l’affetto, da Maria“, queste le parole al video pubblicato su Instagram dalla madre e che ha raccolto la condivisione totale da parte di tutti. "Non conosco la ragazza, ma vorrei dirle che è una campionessa di sport e di vita. I valori dello sport sono questi. Ciao mister". Questi alcuni dei commenti comparsi al post della madre di Maria la quale poi, dopo aver baciato la foto raffigurante il volto di mister Dino, ritorna in campo visibilmente commossa per raggiungere le compagne di squadra.

Maria ha davvero racchiuso tutto con quel gesto: valori, sport, vita. Ha agito d'impulso, non ha esitato un attimo e in quel bacio c'era tutta l'emozione per la prematura scomparsa di un allenatore che ha saputo formare e insegnare tantissimo alla sua squadra. Mister Della Calce è morto circa una settimana fa proprio dopo aver guidato le giovani granata nel match vinto contro l’Avellino. Con la formazione Under 15 della Salernitana mister Dino aveva anche raggiunto il terzo posto al prestigioso torneo Acropolis Cup.