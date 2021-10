Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati, esplode il caso: “Ti sei caricato un’altra famiglia” Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati. La moglie e agente del calciatore del Psg ha confermato la crisi matrimoniale con un messaggio a una giornalista argentina. Alla base della rottura ci sarebbe il tradimento subito dal marito per la relazione con un’amica della coppia, l’attrice e cantante Eugenia La China Suárez.

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati. La notizia, che era trapelata sui social come l'ennesimo chiacchiericcio sulla vita privata della coppia, ha trovato conferma in Argentina. E da lì è rimbalzata in Francia come in Italia in seguito al messaggio di rottura, allo sfogo che la donna aveva condiviso (cancellato e ripubblicato) editando un messaggio molto duro, diretto, quasi urlato in faccia al consorte che l'ha fatta grossa. Cosa ha combinato? L'avrebbe tradita – secondo quanto riportato dal tam tam del gossip – con una delle sue amiche, Eugenia La China Suárez, cantante e attrice molto nota in Sudamerica e vicina alla coppia.

"Ti sei caricato un’altra famiglia per colpa di una pu*****", sono le parole di Wanda scritte su fondo nero, come il suo umore per quanto accaduto. Lui è Maurito, lei è la persona che le è stata abbastanza vicina da tentare il marito con il flirt (presunto, in base alla ricostruzione dei media) galeotto. Sono l'oggetto della rabbia che la showgirl non risparmia a loro come a se stessa. Possibile non si sia accorta di niente? Possibile che non abbia capito cosa succedeva alle sue spalle? E questo l'ha resa furibonda nei confronti del marito e padre delle figlie Isabella e Francesca nate dalla loro relazione (gli altri 3 figli – Valentino, Costantino e Benedicto – erano frutto delle nozze con l'ex con Maxi Lopez).

L'indizio di Wanda che è diventato realtà. Dopo aver pubblicato, tolto e rimesso online una story che conteneva un messaggio esplicito e aver smesso di seguire il marito/calciatore, la moglie e agente dell'attaccante del Paris Saint-Germain ha confermato la crisi matrimoniale con un altro messaggio alla giornalista argentina, Ker Weinstein. Si spiegano anche così il defollow della donna a Icardi (con tanto di cancellazione di quasi tutte le foto dal proprio profilo Instagram), la pubblicazione della story che ha avuto un effetto dirompente, il ripensamento e la retromarcia (almeno sui social) quando ha restituito il follow al marito ma lo ha tolto a Suarez. Quest'ultima, intanto, continua a seguire Wanda ma non Icardi.

Il divorzio con Maxi Lopez, il matrimonio con Icardi e le voci (smentite) su Brozovic. Wanda Nara s'è separata da Maxi Lopez nel 2013. La storia con l'ex calciatore di Barcellona, Sampdoria e Torino – e buon amico di Icardi – è finita malissimo: accuse reciproche, denunce, la custodia e l'educazione dei figli divenute motivo di scontro hanno caratterizzato la fine burrascosa del rapporto fino al divorzio. La showgirl argentina e Maurito si sono sposati civilmente il 27 maggio 2014 e pochi giorni più tardi (il 7 giugno) hanno celebrato la loro unione con una cerimonia sfarzosa. Non sono mancati pettegolezzi anche sulla loro relazione, non solo per l'eccessiva esposizione mediatica della coppia (che nulla ha mai fatto per avere maggiore privacy), ma anche per le voci sulla presunta relazione (smentita con forza) di Wanda con Brozovic, ex compagno di squadra del marito nell'Inter.