Chi è Ayrton Costa, calciatore del Boca Juniors e nuovo flirt di Wanda Nara: ha lasciato la fidanzata per lei Ayrton Costa è il misterioso giocatore del Mondiale per Club che avrebbe catturato l'attenzione di Wanda Nara: lei avrebbe confermato la relazione con il difensore del Boca Juniors.

A cura di Ada Cotugno

Nel cuore di Wanda Nara sta nascendo un nuovo amore che per il momento è stato avvolto dal mistero. La showgirl argentina, ex moglie di Mauro Icardi, è reduce dalla rottura con il rapper L-Galante ma avrebbe già trovato un altro uomo che le ha fatto perdere la testa. Qualche settimana fa aveva rivelato di aver cominciato una frequentazione con un calciatore impegnato nel Mondiale per Club e oggi sul suo nome si è sciolta ogni riserva: secondo i media argentini la sua frequentazione sarebbe Ayrton Costa, difensore del Boca Juniors da poco tornato single dopo la relazione con una sua coetanea. Sarebbero spuntati indizi sulla loro possibile relazione, confermata dalla conduttrice e imprenditrice argentina in una chiacchierata privata con una giornalista.

Chi è Ayrton Costa, il nuovo flirt di Wanda Nara è un calciatore del Boca Juniors

Il calciatore argentino è un classe '99 che ha già avuto esperienza in Sudamerica e in Europa: ha esordito giovanissimo nell'Independiente dove ha fatto anche tutta la trafila delle giovanili, mentre lo scorso anno è stato acquistato dall'Anversa per la sua prima esperienza nel calcio europeo che però non gli ha regalato grandi soddisfazioni. Dallo scorso gennaio è al Boca che gli ha dato l'opportunità di giocare il Mondiale per Club concluso con l'eliminazione ai gironi e l'assist contro il Benfica. Per entrare negli Stati Uniti però ha avuto tanti problemi dato che è stato vittima del travel ban. In passato Ayrton Costa è stato coinvolto in una rapina in cui sarebbe stato indicato come amico dei colpevoli e un omicidio per violenza domestica in cui suo fratello è l'imputato principale e Costa è stato citato come teste, anche se le vicende non hanno avuto seguiti giudiziari su di lui.

Gli indizi sulla relazione e la reazione dell'ex fidanzata di Ayrton Costa

Sarebbe lui l'uomo misterioso di cui Wanda Nara ha parlato e la scintilla sarebbe scoccata dopo un suo messaggio arrivato su Instagram. Nel programma LAM avrebbero messo insieme tutti gli indizi: "Wanda, in questi giorni, ha pubblicato alcune immagini nelle quali si trova in un'automobile… una Mustang con una scritta. La stessa auto appare sull'account privato di Ayrton, targa inclusa. Abbiamo verificato: è la stessa. E, dettaglio non da poco, hanno lo stesso anello che hanno indossato in questi giorni". Ayrton Costa si è lasciato da poco con la sua ragazza Candela Oyarzabal, modella e studentessa di marketing con la quale stava insieme da due anni, che lo avrebbe seguito perfino al Mondiale per Club per poi essere stata lasciata durante la competizione improvvisamente. La ragazza non avrebbe preso bene la rottura, tanto da lanciare frecciatine contro l'ex fidanzato e la presunta fiamma.

Wanda Nara ha cercato di sviare non parlando della relazione, ma alcuni media in argentina riportano che Ayrton Costa l'avrebbe già presentata ai suoi amici più intimi per rendere la situazione ufficiale. Sui social la showgirl di recente ha pubblicato immagini con i colori del Boca Juniors, giallo e blu, alimentando tutti i gossip che sono nati attorno a questa presunta relazione già chiacchieratissima in Argentina. In più l'argentina avrebbe confidato privatamente alla giornalista Yanina Latorrem di aver intrapreso la nuova storia d'amore con il calciatore.